Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό - «Τα βρήκε» με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ

Τελευταία ενημέρωση 21:26

Οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό» διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε πως είχε μια «πολύ καλή» επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε «να παύσει το πυρ». «Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ», ανέφερε.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου γνωστοποίησε πως επικοινώνησε, μέσω «υψηλόβαθμων αντιπροσώπων» με τη φιλοϊρανική, σιιτική οργάνωση λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισράηλ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ, ευθέως ή μέσω μεσολαβητών. Η οργάνωση χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπίμπι (Μπενιαμίν) Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή. Λίγα λεπτά νωρίτερα, δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέμενε την τελική έγκριση του Τραμπ για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού..

Νωρίτερα είχε εκφράσει την αδιαφορία του στην πιθανή κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν. «Δεν με νοιάζει αν τελείωσαν, ειλικρινά. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο CNBC. Tόνισε επίσης ότι δεν ανησυχεί για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες εκτοξεύτηκαν μετά το ρεπορτάζ στα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ότι η Τεχεράνη υπόσχεται να «αποκλείσει εντελώς» τα Στενά του Ορμούζ, εκτός από τη διακοπή των διαπραγματεύσεων.

«Νομίζω ότι η τιμή στο πετρέλαιο θα κατρακυλήσει σαν βράχος πολύ σύντομα, ξέρετε, άμεσα» επεσήμανε ο Τραμπ. Σχολίασε πως πιστεύει ότι έχουν γίνει «πάρα πολλές συζητήσεις», λίγη σιωπή θα έκανε καλό και είναι πρόθυμος να «περιμένει». «Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το να σωπάσουμε θα ήταν πολύ καλό, και αυτό θα μπορούσε θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα» υπογράμμισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού. Απλώς θα σιγήσουμε. Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Αυτοί χάνουν μια περιουσία», υποστήριξε. Ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές παρά μαχητές αλλά ο ίδιος δεν έχει ενημερωθεί ότι διακόπτουν τις συνομιλίες.

Υπενθυμίζεται πως το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αφού το Ισραήλ διέταξε τον στρατό του να διεισδύσει βαθύτερα στον Λίβανο, περιπλέκοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ενώ η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι «υψηλή», εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Το Ιράν και το Μέτωπο της Αντίστασης, που περιλαμβάνει τους σιίτες συμμάχους της Τεχεράνης στην Υεμένη, τον Λίβανο και το Ιράκ έχουν καταρτίσει σχέδιο για τον καθολικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, ανάμεσά τους το Στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, για να τιμωρήσουν το Ισραήλ και τους υποστηρικτές του.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανέφερε πως: «ο άμεσος τερματισμός των επιθετικών και βάρβαρων επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος στην Γάζα και τον Λίβανο και η ανάγκη για την πλήρη αποχώρηση του καθεστώτος από τις κατεχόμενες περιοχές στον Λίβανο έχουν επισημανθεί από Ιρανούς αξιωματούχους και διαπραγματευτές και δεν θα υπάρξουν συνομιλίες μέχρι ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν και της αντίστασης ως προς αυτό το θέμα», σύμφωνα με το Tasnim.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν να ανοίξουν «νέα μέτωπα», λόγω της επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, όπως είπε ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη «χάνει την υπομονή της». «Το Ιράν θεωρεί ότι το να περάσει κανείς τις κόκκινες γραμμές στον Λίβανο και τη Γάζα ισοδυναμεί με άμεσο πόλεμο» και «σε απάντηση, είναι αποφασισμένο να διεξάγει αμυντικές επιχειρήσεις» και «να ανοίξει νέα μέτωπα» απείλησαν εξάλλου οι Φρουροί, αναφερόμενοι στις ισραηλινές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα και στον Λίβανο. «Η υπομονή των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει τα όριά της», είπε ο Ραζαεΐ.