Τέταρτο τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με άλμα 6,25% της Nvidia

Σε νέα ιστορικά υψηλά σκαρφάλωσαν τη Δευτέρα οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, εισερχόμενοι με το δεξί στην πρώτη εβδομάδα διαπραγματεύσεων του Ιουνίου, κόντρα στην άνοδο του πετρελαίου και το αλαλούμ με Τραμπ - Ιράν - Νετανιάχου - Χεζμπολάχ, με σηματωρό την τεχνολογία και αιχμή του δόρατος την Nvidia, μετά την κυκλοφορία ενός νέου τσιπ για υπολογιστές.

Ο Dow Jones κέρδισε 0,09% στις 51.078 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,26% στις 7.599 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,42% στις 27.086 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia αναρριχήθηκε 6,25% μετά την αποκάλυψη ενός νέου επεξεργαστή για υπολογιστές. Οι τίτλοι της Dell και της HP επωφελήθηκαν από το άλμα της Nvidia, ακολουθώντας με κέρδη 10,7% και 8,51% αντίστοιχα. Η Intel, η οποία για χρόνια κυριαρχούσε στην αγορά τσιπ υπολογιστών, αποδυναμώθηκε 4,67%.

Πέρα από την τεχνολογία, η ενέργεια ήταν ο ένας άλλος τομέας του S&P 500 που ντύθηκε στα «πράσινα»: Η Marathon Petroleum ξεχώρισε με άνοδο 3,98%, ενώ οι τίτλοι των Exxon Mobil και Chevron ισχυροποιήθηκαν 2,84% και 1,85% έκαστη. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ράλι στην αρχή της εβδομάδας συναλλαγών με το WTI να ενισχύεται πάνω από 5% στα 92,16 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς του αργού Brent κέρδισε άνω του 4% στα 94,98 δολάρια ανά βαρέλι.

Εκτός από την επανέναρξη των συνομιλιών της Ουάσιγκτο με την Τεχεράνη, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως είχε μια «πολύ καλή» επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε «να παύσει το πυρ». «Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπίμπι (Μπενιαμίν) Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή. Λίγα λεπτά νωρίτερα, δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέμενε την τελική έγκριση του Τραμπ για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ταγκό στη Μέση Ανατολή: δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω. Αυτό φαίνεται να ισχύει στο μοτίβο επαφών των ΗΠΑ με το Ιράν, αλλά σαφώς η αγορά δεν αναμένει μια εκ νέου επιτάχυνση των εχθροπραξιών στο σημείο που βρισκόμασταν τις πρώτες δύο έως τρεις εβδομάδες της σύγκρουσης», υπογράμμισε ο Τιμ Χόλαντ της Orion στο CNBC. «Είμαστε ακόμα πιο κοντά στην έξοδο, νομίζω, παρά στην είσοδο» πρόσθεσε.