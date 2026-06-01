Κομισιόν: Το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση στον Λίβανο

«Καλούμε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του κλιμάκωση στον Λίβανο και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, Ανουάρ Ανουνί.

Όπως τόνισε, πρέπει να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο μια διαπραγματευτική λύση που θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ.

«Ο λαός του Λιβάνου έχει ήδη υπομείνει τεράστιες δυσκολίες. Δεν διάλεξαν αυτόν τον πόλεμο και αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός τους», επισήμανε.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους των πυκνοκατοικημένων νότιων συνοικιών της Βηρυτού, να απομακρυνθούν, εν όψει νέων επιθέσεων.

«Αν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίσει να εκτοξεύει ρουκέτες κατά των ισραηλινών πόλεων και χωριών, ο στρατός θα απαντήσει πλήττοντας στόχους στην νότια Βηρυτό», προειδοποίησε ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν απάντησε ότι αν το Ισραήλ εξαπολύσει επιθέσεις στη Βηρυτό «οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ θα πρέπει να φύγουν, αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν».

Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι υπό τη διαχείριση του Ιράν και «δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός».

«Δεν θα ανεχθούμε την αύξηση της έντασης στον Λίβανο, η υπομονή των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν έχει τα όριά της», πρόσθεσε.