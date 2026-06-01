«Καμπανάκι» Κομισιόν στα Τίρανα για ελληνική μειονότητα και περιβάλλον

Σαφές μήνυμα προς τα Τίρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τα σοβαρά επεισόδια, που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Σβέρνιτσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης.

«Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης, αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας» τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Καθημερινής» ο αρμόδιος εκπρόσωπος Γκιγιόμ Μερσιέ ανέφερε ότι η Κομισιόν «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο προστατευόμενο τοπίο Pishe Poro – Narta».

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του αλβανικού νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι αυτές «εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές» σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια, που σημειώθηκαν το Σάββατο κατά τα οποία τραυματίστηκε Ελληνας πολίτης. Ο Γκιγιόμ Μερσιέ επισημαίνει ότι «ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης, αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας».