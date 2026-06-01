Επιδότηση πετρελαίου κίνησης, έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, νέα ρύθμιση 72 δόσεων και μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας συνθέτουν το πακέτο παρεμβάσεων που ενεργοποιείται σταδιακά μέσα στον μήνα.

Νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης και τη διευκόλυνση των οφειλετών στην αποπληρωμή των χρεών τους ενεργοποιείται από την 1η Ιουνίου 2026. Οι παρεμβάσεις οι οποίες θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το τέλος του μήνα καλύπτουν από επιδοτήσεις και επιδόματα έως νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλών και προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικογένειες με παιδιά, οι φορολογούμενοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των χρεών τους, αλλά και οι καταναλωτές που επιβαρύνονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο κίνησης.

Το πακέτο με τις έξι παρεμβάσεις περιλαμβάνει:

1. Επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Για τον Ιούνιο, η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ) και σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία καθώς η τιμή του diesel είναι περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Μαρτίου, ενώ κατά την κυβέρνηση η συνέχιση της στήριξης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου από τις επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες. Το πετρέλαιο κίνησης θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής.

Από τις μεταφορές και την τροφοδοσία των επιχειρήσεων μέχρι την παράδοση προϊόντων στα σουπερμάρκετ και στα καταστήματα, το κόστος του ντίζελ περνά σταδιακά στις τελικές τιμές των αγαθών που πληρώνει ο καταναλωτής. Για τον λόγο αυτό, η διατήρηση της επιδότησης στην αντλία αποτελεί μέτρο ανάσχεσης των ανατιμήσεων, σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά ήδη πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

2. Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στα τέλη Ιουνίου, περίπου 1 εκατ. οικογένειες με παιδιά θα λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Για την χορήγηση του επιδόματος οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Θα εντοπιστούν από την ΑΑΔΕ μέσω των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2025. Τα χρήματα θα κατατεθούν απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο IBAN στην ΑΑΔΕ, ώστε το ποσό της ενίσχυσης να πιστωθεί στο τραπεζικό λογαριασμό.

3. Νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να έχουν εξοφλήσει ή να έχουν ήδη ρυθμίσει τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Στόχος της παρέμβασης είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογούμενους και ασφαλισμένους που έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις ή αδυνατούσαν να ενταχθούν στα υφιστάμενα σχήματα αποπληρωμής.

4. Εξόφληση οφειλών σε έως 240 δόσεις μέσω εξωδικαστικού. Οι οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Η ένταξη προϋποθέτει συναίνεση στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, ώστε να αξιολογηθεί με ακρίβεια η πραγματική οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3%, ενώ οι οφειλές μπορούν να αποπληρωθούν σε έως και 240 μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται και μερική διαγραφή χρέους, εφόσον προκύπτει αδυναμία πλήρους αποπληρωμής με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά δεδομένα του οφειλέτη.

5. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τους φορολογούμενους που έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η άρση της κατάσχεσης θα μπορεί να πραγματοποιείται με την καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό θα ενταχθεί σε ρύθμιση αποπληρωμής. Το μέτρο παρέχει άμεση πρόσβαση σε τραπεζική ρευστότητα για χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις, ωστόσο εφαρμόζεται μόνο μία φορά. Σε περίπτωση δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, νέα άρση κατάσχεσης θα είναι δυνατή μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του χρέους.

6. Νέα στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στο πεδίο της προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Το νέο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να ζητούν ρύθμιση που αφορά αποκλειστικά την πρώτη κατοικία τους, χωρίς να συνυπολογίζεται το σύνολο της περιουσίας τους, όπως συμβαίνει σήμερα. Η ρύθμιση θα βασίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου και στην πραγματική οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, επιτρέποντας μεγαλύτερα «κουρέματα» οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Αντίθετα, η υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη θα μπορεί να οδηγείται σε διαδικασίες ρευστοποίησης και πλειστηριασμών, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην αποπληρωμή των υπόλοιπων χρεών προς Δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.