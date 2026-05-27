Στον πάτο της ΕΕ σε ειδικούς νέων τεχνολογιών η Ελλάδα

Την τελευταία θέση στην Ευρώπη κατέλαβε η Ελλάδα στους ειδικούς νέων τεχνολογιών για το 2025, σύμφωνα με τη Eurostat.

Ειδικότερα, 10,45 εκατ. άνθρωποι εργάζονταν ως ειδικοί στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας ή τεχνολογία της πληροφορίας (ΤΠΕ, αγγλ. IT ή ICT) σε ολόκληρη την ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 5,0% όλων των απασχολούμενων.

Πρόκειται για συνεχιζόμενη ανοδική τάση, με το μερίδιο να αυξάνεται κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) από το προηγούμενο έτος και κατά 1,5 π.μ. από το 2015.

Ο αριθμός των ειδικών ΤΠΕ κατέγραψε ισχυρότερη αύξηση το 2020 (+7,1%) και το 2021 (+5,7%), αλλά έχασε τη δυναμική του τα επόμενα χρόνια, με ετήσιες αυξήσεις 4,0% μεταξύ 2022 και 2023, 4,5% μεταξύ 2023 και 2024 και 2,6% μεταξύ 2024 και 2025. Παρά την επιβράδυνση, ο κλάδος έχει σημειώσει σταθερή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, δείχνοντας ότι μπορεί να αντέξει τις οικονομικές διακυμάνσεις.

Το 2025, όπως και το προηγούμενο έτος, η Σουηδία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ειδικών ΤΠΕ στη συνολική απασχόληση (8,9%), ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (8,7%) και τη Φινλανδία (7,8%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (2,5%), τη Ρουμανία (2,7%) και την Ιταλία (3,8%).

Η συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών ΤΠΕ στην ΕΕ το 2025 ήταν άνδρες, 80,5%, ενώ οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 19,5%. Σε σύγκριση με το 2015, το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών που απασχολούνται ως ειδικοί ΤΠΕ καταγράφηκαν στην Τσεχία (12,9%), την Ουγγαρία (15,0%) και τη Σλοβακία (15,5%). Από την άλλη πλευρά, τα υψηλότερα ποσοστά απασχολούμενων γυναικών παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (27,8%), τη Λετονία (25,9%) και τη Βουλγαρία (25,0%).