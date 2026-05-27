Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε «απόσταση βολής» για νέα υψηλά ο Γενικός Δείκτης

Σε απόσταση μικρότερη των 40 μονάδων από το υψηλό έτους βρέθηκε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας την τρίτη υψηλότερη τιμή κλεισίματος εντός του 2026 και συμπληρώνοντας έξι διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις.

Παρά τη διόρθωση στη ΔΕΗ, στην οποία διακινήθηκε ξανά ο μεγαλύτερος –με διαφορά– τζίρος, το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες αλλά και σε μη τραπεζικά blue chips επέτρεψε στον Γενικό Δείκτη να κινηθεί μόνιμα σε θετικό έδαφος, πριν κλείσει ενισχυμένος 0,96% στις 2.370,04 μονάδες και πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γενικός Δείκτης ισοφάρισε σε διάρκεια το αντίστοιχο σερί του Νοεμβρίου 2025, καταγράφοντας όμως αισθητά υψηλότερα συνολικά κέρδη 7,2% έναντι 4,7% τότε.

Πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 1,85% στις 2.735,33 μονάδες, ενώ τα συνολικά του κέρδη στη διάρκεια αυτού του εξαήμερου ανοδικού σερί διαμορφώνονται σε 10,3%. Οι θετικές εκθέσεις ξένων οίκων για τον τραπεζικό κλάδο συνεχίζονται, με τη UBS να προχωρά σε ανοδικές αναθεωρήσεις των τιμών-στόχων και τη Jefferies να δίνει επίσης «ψήφο εμπιστοσύνης».

Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος της ΕΤΕ στα 15,12 ευρώ (+2,44%) καθώς και τα κέρδη 2,34% για την Alpha Bank. Ακολούθησε η Τρ. Κύπρου ενισχυμένη 1,99%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς και Eurobank σε ποσοστό 1,69% και 1,43% αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε η Optima με απώλειες 0,93% στα 10,65 ευρώ.

Εκτός συνόρων, παρά το γεγονός ότι τα αλλεπάλληλα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν εμποδίζουν μια πιο καθαρή αντίδραση αποκλιμάκωσης στις αγορές, τόσο οι τιμές του πετρελαίου όσο και οι αποδόσεις των ομολόγων εξακολουθούν να βρίσκονται αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα οι τιμές του Brent έφτασαν να υποχωρούν κάτω και από τα 94 δολάρια το βαρέλι. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι, ακόμα και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν σύντομα, είναι πιθανό να χρειαστούν τουλάχιστον αρκετές εβδομάδες, αν όχι μήνες, μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η ενεργειακή τροφοδοσία.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν επιφυλακτικά. Στη Φρανκφούρτη ο DAX βρέθηκε από το +0,7% να υποχωρεί περί του 0,25%, ο γαλλικός CAC40 επίσης απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών του κερδών που έφτασαν το 1%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 κινήθηκε με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου.

Στο ελληνικό ταμπλό, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,6:1 με 75 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 47 σε αρνητικό και 27 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 344,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 38,53 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε η άνοδος 4,26% της Jumbo στα 23,50 ευρώ, και ακολούθησαν οι Lamda Development και Motor Oil ενισχυμένες 2,70% και 2,51% αντίστοιχα. Με κέρδη άνω του 2% έκλεισε και η Τιτάν (+2,40%) στα 49,46 ευρώ.

Για την Coca-Cola HBC οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στα 50,50 ευρώ με άνοδο 1,61%, και ακολούθησαν σε θετικό έδαφος οι μετοχές των Aegean (+1,40%), ΔΑΑ (+1,09), ElvalHalcor (+0,99), Σαράντης (+0,52%), Aktor (+0,39%), Viohalco (+0,25%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,19%) και Cenergy (+0,08%).

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η ΔΕΗ υποχωρώντας 2,23% στα 21 ευρώ. Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι τίτλοι των Metlen (-0,34%), Allwyn (-0,28%), ΕΥΔΑΠ (-0,19%), Helleniq Energy (-0,10%) και ΟΤΕ (-0,05%).