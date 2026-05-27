Κρι-Κρι: Στα 89,9 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών με άνοδο 35,4%

Αύξηση 35,4% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι για το α' τρίμηνο 2026 και διαμορφώθηκε στα 89,9 εκατ. ευρώ έναντι 66,38 εκατ. ευρώ το 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 19,73 εκατ. ευρώ έναντι 10,49 εκατ. ευρώ το 2025.

• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,83 εκατ. ευρώ, έναντι 8,98 εκατ. ευρώ το 2025.

• Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 13,89 εκατ. ευρώ, έναντι 7,25 εκατ. ευρώ το 2025.

Επισημαίνεται ότι οι επιδόσεις στα μεγέθη της κερδοφορίας που εμφανίζονται στο α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικές για το σύνολο του 2026. Κι αυτό γιατί δεν έχουν ενσωματωθεί οι επιβαρύνσεις σε διάφορα στοιχεία κόστους, ως επίπτωση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μ. Ανατολή. Έτσι, για το υπόλοιπο της χρονιάς, αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση των περιθωρίων κέρδους.

Σε σχέση με τις επιδόσεις ανά τομέα, στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +40,6% σε αξία και +34,5% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη +54,3%, ξεπερνώντας τα 62 εκατ. ευρώ. Πλέον, προσεγγίζουν το 75% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών. Η σημαντική ώθηση έρχεται από τις βασικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου [+74%] και της Ιταλίας [+36%].

Στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση +10,5% σε αξία, ακολουθώντας ουσιαστικά την πορεία της αγοράς. Η συνολική αγορά έχει μπει σε αναπτυξιακή φάση, εμφανίζοντας αύξηση +10,9% σε αξία και +8,4% σε όγκο [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), Ιαν.-Μαρ. 2026]. Παράλληλα, η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας αρχίζει να εμφανίζει στοιχεία κορεσμού.

Έτσι, τα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας διατήρησαν το μερίδιο τους σε αξία, υποχωρώντας ωστόσο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο. Από την άλλη μεριά, το μερίδιο των branded γιαουρτιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ παρέμεινε σταθερό στο 13%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), σε αξία, Ιαν.-Μαρ. 2026]. Στον κλάδο του παγωτού, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 4,20 εκατ. ευρώ έναντι 3,92 εκατ. ευρώ της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου (αύξηση +7,2%).

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Στο α’ τρίμηνο 2026, πραγματοποιήθηκαν αγορές παγίων ύψους 3,5 εκατ. ευρώ περίπου. Συνολικά, για τη χρήση 2026, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους μεταξύ 26 εκατ. ευρώ - 30 εκατ. ευρώ.