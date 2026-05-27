Αύξηση 293% στα καθαρά κέρδη της Motor Oil το α' τρίμηνο

Σημαντική ενίσχυση των μεγεθών για το πρώτο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της Motor Oil.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 25% σε 3,36 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 171% σε 546 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 609,09 εκατ. ευρώ από 186,58 πέρυσι, ενώ τα κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 471,57 εκατ. ευρώ έναντι 133,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 427,7 εκατ. ευρώ από 113,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν κατά 293% σε 332 εκατ. ευρώ.

Στα αποτελέσματα καταγράφεται αύξηση της ζήτησης βενζίνης (+0,7%) σε αντίθεση με την κατανάλωση ντίζελ κίνησης και θέρμανσης που μειώθηκαν κατά 1,1 % και 5,4 % αντίστοιχα.

Οι πηγές εφοδιασμού του ομίλου με αργό ήταν το Ιράκ κατά 60% και ακολουθούν η Λιβύη (26%), Σαουδική Αραβία (7%), το Καζακστάν (5 %) και η Β.Θάλασσα (2%).

Οι επενδύσεις κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 70 εκατ. με πρόβλεψη να φτάσουν σε 650 εκατ. ευρώ στο τέλος του χρόνου, που αποτελεί υψηλό επταετίας.

Μέρισμα

Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη Διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσης και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2025 ποσού Ευρώ 193.870.215 (ή ποσού Ευρώ 1,75 ανά μετοχή).

Σημειώνεται ότι είχε ήδη αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2025 ποσό Ευρώ 38.774.043 (ή ποσό Ευρώ 0,35 ανά μετοχή) από τον Οκτώβριο του 2025 και καταβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το υπόλοιπο ποσό (Ευρώ 1,40 ανά μετοχή) θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2026.

Σημειώνεται, ότι βάσει του Ν. 4646/2019 τα κέρδη που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα, από το έτος 2020 και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%.

