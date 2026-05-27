ΕΤΑΔ: Η Otus ΙΚΕ οριστικός πλειοδότης για το «Ξενία Βυτίνας»

Ολοκληρώθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός (e-auction) για την αξιοποίηση ενός ακόμη ιστορικού ξενοδοχείου, του «Ξενία Βυτίνας» στην Αρκαδία, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Οριστικός πλειοδότης του διαγωνισμού εκμίσθωσης, που διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, ανακηρύχθηκε η «OTUS IKE», που υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, ύψους 121.003,63 ευρώ.

Η αξιοποίηση του «Ξενία Βυτίνας» προβλέπει τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου για 40 έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο έχει έκταση 36.638 τμ, εντός του οποίου υφίσταται μη λειτουργούν ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας 1.315,93 τμ, πλέον υπογείου 61,65 τμ και δυναμικότητας 20 δίκλινων δωματίων.

Το «Ξενία Βυτίνας» κατασκευάστηκε το 1961 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Μπίτσιου και το 2008 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Η αξιοποίηση των ιστορικών Ξενία που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ, αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας για την ενεργοποίηση και ανάδειξη ακινήτων με ιδιαίτερη πολιτιστική και αναπτυξιακή αξία, διατηρώντας παράλληλα στο επίκεντρο την κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες. Μέσα από την επαναφορά εμβληματικών ακινήτων σε σύγχρονη χρήση, η ΕΤΑΔ επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικών προορισμών, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.