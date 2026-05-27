Φυσικές Καταστροφές 2026-2030: Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Τι δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής και Πρόεδρος της ΚΕΚΑ, κ. Κώστας Κατσαφάδος.

Την Πέμπτη συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστα Κατσαφάδου, με αντικείμενο την πρώτη εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που καθιερώνεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 77788 ΕΞ 2026 για το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), με την οποία εγκρίνεται το Ειδικό Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατ. ευρώ, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 και αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Πολιτείας για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση συνεπειών φυσικών καταστροφών.

Το νέο Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο δημόσιας πολιτικής, με στόχο την ταχεία αποκατάσταση ζημιών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των ακραίων φυσικών φαινομένων.

Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον στρατηγικό συντονισμό, την ιεράρχηση αναγκών και τη διαμόρφωση εισηγήσεων προς τον αρμόδιο για το ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) Υπουργό, αναφορικά με την κατανομή πόρων, την ένταξη έργων και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής και Πρόεδρος της ΚΕΚΑ, κ. Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε: «Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια και αφορά φυσικές καταστροφές όπως σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις και άλλα ακραία φυσικά φαινόμενα, ενώ προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιτάχυνσης για έργα κρατικής αρωγής και στεγαστικής συνδρομής».

«Σημαντικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελεί η ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την ταχεία υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων στις πληγείσες περιοχές της χώρας. Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης αναμένεται να εξεταστούν τα πρώτα αιτήματα χρηματοδότησης και ένταξης έργων στο νέο Πρόγραμμα, με προτεραιότητα σε παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης, πρόληψης και στήριξης των πληγέντων περιοχών» πρόσθεσε.