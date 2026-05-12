3ο ΣΦΕΕ Summit: Η Ελλάδα σε «σταυροδρόμι» - Επιλέγοντας την καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Η Αθήνα στο επίκεντρο της διεθνούς φαρμακευτικής στρατηγικής.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, που επαναφέρουν στο προσκήνιο τη στρατηγική αυτονομία και τη σταθερότητα των συστημάτων υγείας, το 3ο ΣΦΕΕ Summit αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο διαλόγου για τη νέα ευρωπαϊκή και εθνική φαρμακευτική ατζέντα.

Με τίτλο «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι: Επιλέγοντας την καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», οι εργασίες του 3ου ΣΦΕΕ Summit που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, φιλοδοξούν να αναδείξουν τον ρόλο της καινοτομίας ως το βασικό εργαλείο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

Κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών υγείας, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς φαρμακευτικής βιομηχανίας ανοίγουν τον διάλογο για τον επαναπροσδιορισμό της εθνικής στρατηγικής υγείας.

Στο επίκεντρο του διαλόγου τίθεται η εύρεση της χρυσής τομής μεταξύ καινοτομίας, πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες και βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα και προβλεψιμότητα, στοιχεία που αποτελούν το θεμέλιο για το μέλλον της καινοτομίας στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο τίθεται, επίσης, η θέση της Ευρώπης και της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη ανταγωνιστικότητας, εξετάζοντας πώς μπορεί η χώρα να τοποθετηθεί στρατηγικά στο διεθνές περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης.

Το 3ο ΣΦΕΕ Summit φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη μετάβαση από το επίπεδο της διαβούλευσης στον σχεδιασμό απτών δράσεων για την υγεία και τη φαρμακευτική καινοτομία, μετατρέποντας τις σημερινές προκλήσεις σε σαφή στρατηγική κατεύθυνση.