Υγεία

3ο ΣΦΕΕ Summit: Η Ελλάδα σε «σταυροδρόμι» - Επιλέγοντας την καινοτομία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
3ο ΣΦΕΕ Summit: Η Ελλάδα σε «σταυροδρόμι» - Επιλέγοντας την καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο
sfee
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Αθήνα στο επίκεντρο της διεθνούς φαρμακευτικής στρατηγικής.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, που επαναφέρουν στο προσκήνιο τη στρατηγική αυτονομία και τη σταθερότητα των συστημάτων υγείας, το 3ο ΣΦΕΕ Summit αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο διαλόγου για τη νέα ευρωπαϊκή και εθνική φαρμακευτική ατζέντα.

Με τίτλο «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι: Επιλέγοντας την καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», οι εργασίες του 3ου ΣΦΕΕ Summit που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, φιλοδοξούν να αναδείξουν τον ρόλο της καινοτομίας ως το βασικό εργαλείο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

Κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών υγείας, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς φαρμακευτικής βιομηχανίας ανοίγουν τον διάλογο για τον επαναπροσδιορισμό της εθνικής στρατηγικής υγείας.

Στο επίκεντρο του διαλόγου τίθεται η εύρεση της χρυσής τομής μεταξύ καινοτομίας, πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες και βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα και προβλεψιμότητα, στοιχεία που αποτελούν το θεμέλιο για το μέλλον της καινοτομίας στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο τίθεται, επίσης, η θέση της Ευρώπης και της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη ανταγωνιστικότητας, εξετάζοντας πώς μπορεί η χώρα να τοποθετηθεί στρατηγικά στο διεθνές περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης.

Το 3ο ΣΦΕΕ Summit φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη μετάβαση από το επίπεδο της διαβούλευσης στον σχεδιασμό απτών δράσεων για την υγεία και τη φαρμακευτική καινοτομία, μετατρέποντας τις σημερινές προκλήσεις σε σαφή στρατηγική κατεύθυνση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Skroutz: Από garage company της Νέας Ιωνίας σε asset της Blackstone

ΔΕΘ για… ελεύθερους επαγγελματίες - Tο ΠΑΣΟΚ κατεβάζει τον πήχη - Oι πρώτοι ταξιδιώτες για Ιθάκη

Στα €865 η μέση σύνταξη ΕΦΚΑ τον Απρίλιο - Πολύ χαμηλότερα τα ποσά την τελευταία 10ετία

tags:
ΣΦΕΕ
Υγεία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider