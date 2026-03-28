Η μηνιγγίτιδα σκοτώνει πάνω από 250.000 ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο

Η μηνιγγίτιδα στοιχίζει τη ζωή σε πάνω από 250.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, το ένα τρίτο και πλέον εκ των οποίων είναι παιδιά, κατά κανόνα στην Αφρική, αναφέρει μελέτη ευρείας κλίμακας που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα, έπειτα από πρόσφατη επιδημία στη Βρετανία.

«Παρά τις αξιοσημείωτες προόδους εναντίον της βακτηριακής μηνιγγίτιδας χάρη σε παγκόσμιες εκστρατείες εμβολιασμού, το βάρος της νόσου αυτής παραμένει υπολογίσιμο: καταγράφτηκαν περίπου 2,54 εκατομμύρια κρούσματα και 259.000 θάνατοι το 2023, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet Neurology και παρουσιάζεται ως η πιο πλήρης μέχρι σήμερα, χάρη στην αποτίμηση 17 παθογόνων.

Οι εκτιμήσεις αυτές κρίνεται πως είναι οι πιο ακριβείς αν και ενέχουν, εν μέρει, αβεβαιότητα. Το 2023, οι επιστήμονες λένε ότι το φάσμα ήταν 202.000 ως 335.000 θάνατοι εξαιτίας της μηνιγγίτιδας και 2,2 ως 2,93 εκατ. κρούσματα.

Η μηνιγγίτιδα προκαλεί φλεγμονή του νωτιαίου μυελού και των μηνίγγων -των λεπτών μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο- και οφείλεται σε διάφορους τύπους ιών, βακτηρίων και μυκήτων. Σπανιότερη και σοβαρότερη είναι η ιογενής μηνιγγίτιδα, ή βακτηριακή μηνιγγίτιδα, που μπορεί να σκοτώσει μέσα σε 24 ώρες αν δεν υπάρξει άμεση φροντίδα.

Πρόσφατη επιδημία στη Βρετανία στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους επί συνόλου 22 κρουσμάτων διεισδυτικής μόλυνσης από τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β. Ακολούθησε η χορήγηση σχεδόν 11.000 εμβολίων και περίπου 14.000 δόσεων αντιβιοτικών.

Από το 2000, η εντατικοποίηση του εμβολιασμού σε παγκόσμια κλίμακα μείωσε αισθητά τους αριθμούς των κρουσμάτων και των θανάτων εξαιτίας της μηνιγγίτιδας, όμως η πρόοδος που διαπιστώνεται είναι βραδύτερη και μικρότερη σε σύγκριση με εκείνες που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά άλλες νόσους, επισημαίνουν οι συγγραφείς.

Οι φτωχότερες χώρες, ειδικά αυτές της λεγόμενης «αφρικανικής ζώνης της μηνιγγίτιδας» -από τη Σενεγάλη ως την Αιθιοπία-, συνεχίζουν να καταγράφουν τους υψηλότερους δείκτες θνητότητας και μολύνσεων. Η Νιγηρία, το Τσαντ και ο Νίγηρας πλήττονται πιο σκληρά.

Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για θανατηφόρα έκβαση της νόσου, επισημαίνει η μελέτη, είναι το χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση, η πρόωρη γέννηση και η μόλυνση του αέρα.

Μέχρι σήμερα, η πρόοδος είναι ανεπαρκής για να επιτευχθεί ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να υπάρξει μείωση κατά 50% των κρουσμάτων μηνιγγίτιδας και κατά 70% των θανάτων σε παγκόσμιο επίπεδο με ορίζοντα το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2015.

Ο ρυθμός μείωσης των κρουσμάτων και των θανάτου είναι κατά περίπου το ήμισυ βραδύτερος από ό,τι θα έπρεπε, επισημαίνουν οι επιστήμονες, οι εκτιμήσεις των οποίων βασίζονται στο Global Burden of Disease («παγκόσμιο βάρος των ασθενειών»), πρόγραμμα στο οποίο συνεισφέρουν χιλιάδες ερευνητές και χρηματοδοτείται ιδίως από το Gates Foundation.

Χειρότερα, σε αρκετές χώρες, ιδίως σε αυτές όπου τα συστήματα υγείας είναι σε κακή κατάσταση, πολλά κρούσματα και πολλοί θάνατοι εξαιτίας της μηνιγγίτιδας δεν καταγράφονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ