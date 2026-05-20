Πρώτο βήμα από τη Βουλή του Ισραήλ προς πρόωρες εκλογές

Το Ισραήλ έκανε σήμερα ένα πρώτο βήμα προς τη διεξαγωγή πιθανών πρόωρων βουλευτικών εκλογών, καθώς η ισραηλινή Βουλή ενέκρινε σε προκαταρκτική ανάγνωση ένα νομοσχέδιο για τη διάλυση της Κνεσέτ, με την κοινοβουλευτική διαδικασία ωστόσο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο να είναι μακρά.

Στη Βουλή των 120 εδρών, 110 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νομοσχέδιου που κατέθεσαν μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού.

Το νομοσχέδιο πλέον περνά σε κοινοβουλευτική επιτροπή, και αυτή καλείται να συμφωνήσει σε μια ημερομηνία των εκλογών, προτού επιστρέψει στην Κνεσέτ για τελική έγκριση.

Αν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, η χώρα ενδέχεται να διεξάγει εκλογές πολλές εβδομάδες πριν τη συνταγματική λήξη της θητείας της σημερινής κυβέρνησης στις 27 Οκτωβρίου.

Οι εκλογές - όποτε και αν αυτές διεξαχθούν - θα είναι οι πρώτες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς το 2023 - τις φονικότερες στην ιστορία του εβραϊκού κράτους.

Ο ίδιος ο κυβερνητικός συνασπισμός Νετανιάχου κατέθεσε το νομοσχέδιο για τη διάλυση της Βουλής, αφού υπερορθόδοξα μέρη του συνασπισμού, παραδοσιακά προσκείμενα στον Νετανιάχου, τον κατηγόρησαν ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του να ψηφίσει νόμο που εξαιρεί την κοινότητά τους (σ.σ. Χαρεντί) από υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Οι βουλευτικές εκλογές - όποτε και αν διεξαχθούν - θα γίνουν σε μια κομβική περίοδο για τον Νετανιάχου, τον μακροβιότερο πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος ηγείται της πιο ακροδεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας του.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και με το Ιράν, μέτωπα που παραμένουν ασταθή και θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις εκλογές.

Εκτός αυτών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια δίκη για διαφθορά και επίσης η κατάσταση της υγείας του μπορεί να αποδειχθεί παράγοντας.

Ο Νετανιάχου πρόσφατα αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επιτυχή θεραπεία για καρκίνο του προστάτη και το 2023 του τοποθετήθηκε βηματοδότης.

Από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου απέχει πολύ από να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, υπάρχει επίσης η πιθανότητα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην καταφέρουν να συγκροτήσουν συνασπισμό, αφήνοντας τον Νετανιάχου επικεφαλής μιας προσωρινής κυβέρνησης μέχρι να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι υπερορθόδοξοι εταίροι του συνασπισμού του Νετανιάχου τάσσονται υπέρ μιας ημερομηνίας εκλογών στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ ο Νετανιάχου θα προτιμούσε μια μεταγενέστερη ψηφοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ