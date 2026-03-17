Οι μεσήλικες θεωρούν την κλιματική αλλαγή σοβαρό κίνδυνο και ανησυχούν για τις επιπτώσεις

Ανησυχία προκαλεί στους μεσήλικες και στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα η κλιματική αλλαγή, με έξι στους δέκα να θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως σοβαρό κίνδυνο

Ανησυχία προκαλεί στους μεσήλικες και στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα η κλιματική αλλαγή, με έξι στους δέκα ανθρώπους μέσης ηλικίας στη Μ. Βρετανία να θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως σοβαρό κίνδυνο, σύμφωνα με νέα μελέτη του University College London (UCL). Μόνο ένας στους 17 (5,8%) απορρίπτει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Η έρευνα υποστηρίχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) και το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και τη Φροντίδα (NIHR) της Μ. Βρετανίας και φανερώνει πως οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες δεν είναι … «απόμαχοι» της ζωής, αλλά αντίθετα αποτελούν μια πολιτικά ενεργή και κατασταλαγμένη κοινωνική ομάδα που μπορεί να αφήσει το στίγμα της στον κόσμο και να συμβάλλει στο να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα.

Τα ευρήματα

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «The Journals of Gerontology- Psychological Sciences and Social Sciences», ανέλυσε τις απαντήσεις 6.572 ατόμων στη Μ. Βρετανία ηλικίας 50 ετών και άνω, τα οποία κλήθηκαν να αξιολογήσουν την κλιματική αλλαγή. Η ηλικιακή αυτή κατηγορία διεθνώς περιγράφεται με τον όρο «senior citizens».

Αναλύοντας τις απαντήσεις, η ερευνητική ομάδα κατέταξε τους περισσότερους ερωτηθέντες ως ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένους (30%) ή ευαισθητοποιημένους (31%) σε θέματα κινδύνου κλιματικής αλλαγής. Το 22% των ερωτηθέντων δήλωσαν αβέβαιοι (22%), ενώ το 11% των μεσήλικων δήλωσαν ότι έχουν επίγνωση του κινδύνου. Απαξιοτική στάση επέδειξε μόλις το 5,8%.

Πιο ευαισθητοποιημένοι φάνηκαν όσοι ήταν 50 ετών, ενώ οι συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας 70 ετών έως 80 ετών ήταν μεν συνειδητοποιημένοι για τον κίνδυνο αλλά έδειξαν μοιρολατρική στάση δηλαδή εξέφρασαν την άποψη πως είναι πλέον πολύ αργά να κάνουμε κάτι γι αυτό.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Τζόρτζιο Ντι Γκέσα (Giorgio Di Gessa) από το Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Φροντίδας Υγείας του UCL επεσήμανε: «Συχνά υποτίθεται ότι οι μεγαλύτερες γενιές δεν ενδιαφέρονται για την κλιματική αλλαγή, αλλά η μελέτη μας δείχνει ότι δεν ισχύει αυτό. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι ανησυχούν για το κλίμα και την αστάθεια του. Πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή συμβαίνει και δεν έχει υπερεκτιμηθεί και τη θεωρούν αρκετά σοβαρή ώστε να δικαιολογεί την ανάληψη δράσεων, για την αντιμετώπισή της. Μόνο μια μικρή μειοψηφία αγνοεί το ζήτημα. Οι ηλικιωμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν επίσης μια ποικιλόμορφη ομάδα. Για τα άτομα που επιδιώκουν να αυξήσουν τη συμμετοχή τους αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, ένα μήνυμα που να ταιριάζει σε όλους δεν θα λειτουργήσει. Για παράδειγμα, όσοι είναι αβέβαιοι μπορεί να χρειάζονται σαφέστερες πληροφορίες, ενώ όσοι επιδεικνύουν μοιρολατρική στάση μπορεί να χρειάζονται πρακτικά παραδείγματα για το τι μπορεί ακόμη να γίνει, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη ζωή μας.»

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα της περιόδου 2023-24 από την Αγγλική Διαχρονική Μελέτη Γήρανσης (ELSA), μια μακροχρόνια εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα που συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω στην Αγγλία. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν διαφορές στα προφίλ των ομάδων. Οι ερωτηθέντες που ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, πιο μορφωμένοι και πιο κοινωνικά ενεργοί ήταν πιο πιθανό να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα κινδύνου κλιματικής αλλαγής. Όσοι αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες και όσοι είχαν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο ήταν πιο πιθανό να χαρακτηρίζονται ως αβέβαιοι επί του θέματος.

Αναφορικά με την ομαδοποίηση των ερωτηθέντων από τους ερευνητές:

Το 82% είτε συμφώνησε απόλυτα είτε έτεινε να συμφωνήσει με τη δήλωση «Οι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή τα επόμενα 30 χρόνια».

Το 64% συμφώνησε με τη δήλωση «Εάν τα πράγματα συνεχίσουν με την τρέχουσα πορεία τους, σύντομα θα βιώσουμε μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή».

Σχεδόν το 30% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση «Η κλιματική αλλαγή είναι εκτός ελέγχου, είναι πολύ αργά για να κάνουμε οτιδήποτε γι' αυτήν».

Πολιτικά ενεργοί οι μεσήλικες και όχι παθητικοί παρατηρητές

Η έτερη επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγήτρια Πάολα Ζανιτόνο (Paola Zaninotto) από το Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Φροντίδας Υγείας του UCL πρόσθεσε: «Η μελέτη μας είναι η πρώτη που διερευνά τις απόψεις των ηλικιωμένων για τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής στη Μ. Βρετανία. Οι ηλικιωμένοι, ειδικά όσοι ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, είναι πιο ευάλωτοι σε γεγονότα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως οι πλημμύρες και οι καύσωνες, και διαπιστώσαμε ότι όσοι ασχολούνται περισσότερο με την κλιματική αλλαγή τείνουν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και πιο προετοιμασμένοι για αυτά τα γεγονότα. Ταυτόχρονα, οι ηλικιωμένοι δεν επηρεάζονται μόνο από την κλιματική αλλαγή, αλλά μπορούν επίσης να διαμορφώσουν την αντίδρασή τους σε αυτή. Αποτελούν μια ομάδα με υψηλά επίπεδα πολιτικής συμμετοχής και ως εκ τούτου έχουν σημαντικό δυναμικό να επηρεάσουν τις πολιτικές και τα αποτελέσματα για το κλίμα.»

