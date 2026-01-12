Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν τρως πολλή ζάχαρη

Από τον εγκέφαλό σας μέχρι την καρδιά σας, η προστιθέμενη ζάχαρη επηρεάζει αθόρυβα σχεδόν κάθε μέρος του σώματός σας με τρόπους που μπορεί να μην συνειδητοποιείτε καν.

Όλοι σχεδόν γνωρίζουν ότι η τακτική κατανάλωση υπερβολικής προστιθέμενης ζάχαρης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2. Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση, η πρόσληψη ζάχαρης παραμένει υψηλή —συχνά με τρόπους που δεν συνειδητοποιούμε καν. Γιατί οι περισσότεροι εξακολουθούν να τρώνε τόση πολλή προστιθέμενη ζάχαρη—παρά τις δεκαετίες προειδοποιήσεων;

Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Η ζάχαρη είναι παντού. Το μεγαλύτερο μέρος της ζάχαρης που τρώμε δεν είναι στα γλυκά- προστίθεται αθόρυβα στα ποτά και τα καθημερινά μας τρόφιμα. Από «υγιεινές» μπάρες πρωτεΐνης μέχρι σάλτσες για σαλάτες και ψωμί, η προστιθέμενη ζάχαρη βρίσκεται συχνά σε προϊόντα που δεν θα υποψιαζόσασταν ποτέ.

Αυτό που μπορεί να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο συγκεχυμένα είναι ότι βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από influencers ευεξίας, παραγωγούς τροφίμων, ακόμη και από κυβερνητικές υπηρεσίες που επιβλέπουν τις προτεραιότητες υγείας μας, που υποδηλώνουν ότι ορισμένα σάκχαρα είναι «πιο υγιεινά» από άλλα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr