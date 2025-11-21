ΙΣΑ: Ζητά αποζημίωση των προσωπικών ιατρών για τις κατ΄ οίκον επισκέψεις

«Δεν νοείται ο εκάστοτε προσωπικός ιατρός να είναι υποχρεωμένος να μεταβαίνει με δικά του έξοδα σε κατ' οίκον επισκέψεις ασθενών για τις οποίες δεν θα αμείβεται», αναφέρει.

Επιστολή στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με την οποία ζητά να υπάρξει αποζημίωση των προσωπικών ιατρών για τις κατ΄ οίκον επισκέψεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην επιστολή του, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες ιατρών μελών του, οι οποίοι προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε ασφαλισμένους ασθενείς του ΕΟΠΥΥ, ως προσωπικοί ιατροί, αναφορικά με το ζήτημα της αποζημίωσής τους στις περιπτώσεις που πραγματοποιούν επισκέψεις κατ΄ οίκον.

Επί του θέματος πρέπει να σημειωθεί ότι «η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Προσωπικού Ιατρού, σε συνέχεια δημοσίευσης του σχετικού Ν. 4931/2022, που έχει υπογραφεί μεταξύ του εκάστοτε Προσωπικού Ιατρού και του ΕΟΠΥΥ, περιλαμβάνει στους Γενικούς όρους σαφή διατύπωση ότι οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις τους, για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, ήτοι του ιατρείου τους, για το οποίο έχουν λάβει βεβαίωση λειτουργίας, από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Περαιτέρω διατυπώνεται και σε επόμενο όρο ακόμα πιο προσδιοριστικά ότι οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά στο ιδιωτικό του ιατρείο».

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ΙΣΑ αυτό αλλάζει με το νόμο για την αναμόρφωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού όπου «οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικοί ιατροί παρέχουν υπηρεσίες ΠΦΥ στα ιατρεία τους ή κατ' οίκον». Αυτό έχει προκαλέσει αναταραχή στους προσωπικούς ιατρούς, «καθώς αλλάζουν οι συνθήκες αναφορικά με τον τόπο παροχής των ιατρικών τους υπηρεσιών και βέβαια την αμοιβή τους».

Ο ΙΣΑ καταλήγει τονίζοντας :

«Δεν νοείται ο εκάστοτε προσωπικός ιατρός να είναι υποχρεωμένος να μεταβαίνει με δικά του έξοδα σε κατ' οίκον επισκέψεις ασθενών για τις οποίες δεν θα αμείβεται, καθώς τούτο έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με την σύμβαση, τους όρους της οποίας έχει αποδεχθεί και υπογράψει. Κατά συνέπεια, φρονούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μια πρόβλεψη ειδικής αποζημίωσης για τις κατ' οίκον επισκέψεις, όταν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο να τις διενεργήσει ο προσωπικός ιατρός. Τούτο, προκειμένου να εξαλειφθεί οιαδήποτε αντίφαση μεταξύ νόμου και σύμβασης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσωπικών ιατρών».