Πώς η απώλεια βάρους μπορεί να επηρεάσει τα άτομα με διαβήτη τύπου 2

Η παχυσαρκία είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου για τον διαβήτη τύπου 2. Σχεδόν το 90% των διαβητικών με διαβήτη τύπου 2 ταξινομούνται ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

Εάν έχετε υπερβολικό βάρος, ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 είναι περίπου 2,4 φορές υψηλότερος από εκείνους που έχουν υγιές βάρος. Για όσους είναι παχύσαρκοι, ο κίνδυνος είναι περίπου 6 φορές υψηλότερος.

Τα καλά νέα είναι ότι η απώλεια βάρους και η πραγματοποίηση άλλων αλλαγών στον τρόπο ζωής μπορεί να βοηθήσει στην αντιστροφή του διαβήτη και στην πρόληψη μακροπρόθεσμων επιπλοκών στην υγεία.

Αυτό το άρθρο εξερευνά τι χρειάζεται για να χάσετε βάρος και πώς μπορείτε ενδεχομένως να αντιστρέψετε τον διαβήτη τύπου 2.

