Νέα ευρήματα για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Το καρδιαγγειακό όφελος είναι ανεξάρτητο από το πόσα κιλά χάνουν οι ασθενείς.

Μια νέα βρετανική μελέτη φανερώνει πως η δραστική ουσία σεμαγλουτίδη, που περιέχεται σε δύο από τα νέας γενιάς φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, συμβάλλει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, ανεξάρτητα από το πόσο βάρος χάνουν οι ασθενείς. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη μελέτη που ενισχύει το ευνοϊκό καρδιαγγειακό προφίλ αυτής της κατηγορίας των ενέσιμων θεραπειών κατά των περιττών κιλών, που έχουν ήδη γίνει «περιζήτητα» σε διεθνές επίπεδο.

Η μελέτη υλοποιήθηκε από ερευνητές του Ινστιτούτου Καρδιαγγειακών Επιστημών του University College London και τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους το φάρμακο ωφελεί την καρδιά, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στην απώλεια βάρους. Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet και χρηματοδοτήθηκε από την φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk, εξετάστηκαν δεδομένα από 17.604 άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω που ήταν υπέρβαρα και έπασχαν από καρδιαγγειακή νόσο, στα οποία χορηγήθηκαν τυχαία είτε εβδομαδιαίες ενέσεις σεμαγλουτίδης είτε εικονικό φάρμακο.

Σε προηγούμενη μελέτη μετανάλυσης αυτών των δεδομένων οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σεμαγλουτίδη μείωσε τα εμφράγματα του μυοκαρδίου, τα εγκεφαλικά επεισόδια και τα ισχαιμικά επεισόδια κατά 20% στους συμμετέχοντες. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η σεμαγλουτίδη είναι η δραστική ουσία των θεραπειών κατά της παχυσαρκίας Ozempic και Wegovy.

Σύνδεση του οφέλους με τη μείωση της περιμέτρου μέσης

Στη νέα διερεύνηση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων ήταν παρόμοια ανεξάρτητα από το βάρος των συμμετεχόντων κατά την έναρξη της θεραπείας. Με άλλα λόγια τα οφέλη από τη λήψη της αγωγής ήταν τα ίδια και στην κατηγορία των υπέρβαρων ατόμων με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) 27 και στην κατηγορία των παχύσαρκων ατόμων με BMI 30 και μεγαλύτερο.

Τα οφέλη ήταν επίσης ανεξάρτητα από το πόσο βάρος έχασαν οι συμμετέχοντες τους πρώτους 4,5 μήνες λήψης του φαρμάκου. Ωστόσο, οι ερευνητές βρήκαν μια σύνδεση μεταξύ της μείωσης της περιφέρειας της μέσης και του καρδιαγγειακού οφέλους, που αντιστοιχεί στο 33% της προστατευτικής επίδρασης της σεμαγλουτίδης στην καρδιά.

Ο επικεφαλής συγγραφέας, καθηγητής John Deanfield από το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Επιστημών του UCL, δήλωσε πως το κοιλιακό ή σπλαχνικό λίπος είναι πιο επικίνδυνο για την καρδιαγγειακή υγεία από το συνολικό βάρος και ως εκ τούτου δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της μείωσης του περιγράμματος της μέσης και του καρδιαγγειακού οφέλους. Ωστόσο, αυτό αφήνει ανεξήγητο το υπόλοιπο 66% του καρδιαγγειακού οφέλους της σεμαγλουτίδης. Σύμφωνα με τον καθηγητή John Deanfield τα ευρήματα αυτά έχουν σημαντικό αντίκτυπο για την κλινική χρήση της σεμαγλουτίδης καθώς δείχνουν ότι αφενός δεν χρειάζεται να χάσει ο ασθενής πολύ βάρος και αφετέρου δεν χρειάζεται να έχει υψηλό BMI για να αποκομίσει καρδιαγγειακό όφελος. Ταυτόχρονα, τα οφέλη πρέπει να σταθμίζονται έναντι των πιθανών παρενεργειών. Οι έρευνες για τις παρενέργειες καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικές δεδομένου του ευρέος φάσματος των ατόμων που λαμβάνουν αυτή την αγωγή.

Πολλαπλή η προστατευτική δράση στην καρδιά

Ενώ τα ευρήματα επικεντρώνονται στη σεμαγλουτίδη, είναι πιθανό να ισχύουν και για άλλα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που στοχεύουν την ίδια ορμόνη, τους λεγόμενους GLP-1 αγωνιστές .

Οι μηχανισμοί με τους οποίους οι GLP-1 αγωνιστές μπορούν να ενισχύσουν την καρδιαγγειακή υγεία, περιλαμβάνουν την βελτίωση του ενδοθηλίου των αιμοφόρων αγγείων, τη μείωση της φλεγμονής, τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και την μείωση των λιπιδίων του αίματος, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η μελέτη εξέτασε δεδομένα από την ιστορική δοκιμή SELECT – τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη κλινική δοκιμή σχετικά με τις επιδράσεις της σεμαγλουτίδης στο βάρος σε περισσότερους από 17.000 ενήλικες που δεν είχαν διαβήτη αλλά ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

Τι ισχύει στο βρετανικό ΕΣΥ

Πέρυσι, χάρη σε στοιχεία από τη κλινική μελέτη SELECT, η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε το Wegovy ως θεραπεία για άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να συνταγογραφηθεί ιδιωτικά. Στο Βρετανικό ΕΣΥ (NHS), το Wegovy συνταγογραφείται για απώλεια βάρους σε εξειδικευμένες κλινικές διαχείρισης βάρους. Ένας άλλος αγωνιστής GLP-1, το Mounjaro με δραστική ουσία την τιρζεπατίδη, συνταγογραφείται από γενικούς ιατρούς στην Αγγλία για άτομα με ΒΜΙ 40 ή μεγαλύτερο (ή 37,5 εάν προέρχονται από μειονοτική εθνοτική ομάδα) και τέσσερις από τις πέντε εκφυλιστικές παθήσεις που σχετίζονται με το βάρος, δηλαδή τον διαβήτη τύπου 2, την υψηλή αρτηριακή πίεση, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, την υψηλή χοληστερόλη και την αποφρακτική υπνική άπνοια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επικρατεί «φρενίτιδα» με αυτές τις θεραπείες και πολύ πρόσφατα κατασχέθηκαν σε ειδική επιχείρηση, περισσότερες από 2000 συσκευασίες προϊόντων-μαϊμού υποτιθέμενης σεμαγλουτίδης.

