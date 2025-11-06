Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Το Ελληνικό επιχειρείν στην υγεία

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών για περισσότερα από 40 χρόνια πρωταγωνιστεί στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, αποτελώντας σήμερα τον μεγαλύτερο ιδιωτικό Ελληνικό όμιλο υγείας.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών για περισσότερα από 40 χρόνια πρωταγωνιστεί στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, αποτελώντας σήμερα τον μεγαλύτερο ιδιωτικό Ελληνικό όμιλο υγείας. Με ισχυρή παρουσία σε όλη την Ελλάδα, κορυφαίο επιστημονικό προσωπικό και υπερσύγχρονες ιατρικές εγκαταστάσεις, συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

1984: Το πρώτο βήμα που άλλαξε τον ρου στην Ιδιωτική Υγεία στην Ελλάδα

Το 1984, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε με όραμα να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, συγκρίσιμο με τα διεθνή πρότυπα, στην Ελλάδα. Ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου, Δρ. Γιώργος Β. Αποστολόπουλος, έθεσε ως στόχο τη δημιουργία ενός ιδρύματος που θα συνδύαζε τεχνολογία αιχμής, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και μια άρτια καταρτισμένη ιατρική ομάδα, με στόχο να μην χρειάζεται να ταξιδεύει «Κανένας Έλληνας στο εξωτερικό για νοσηλεία».

Ψηφιακό σύστημα PET/CT

Με συνεχείς επενδύσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, σήμερα ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί τον μεγαλύτερο ελληνικό όμιλο δευτεροβάθμιας υγείας και εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη, με ιστορική συνέχεια και σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά, υπό την ίδια ηγεσία και ιδιοκτησία.

Σήμερα, ο Όμιλος στην Ελλάδα λειτουργεί 7 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες και ένα Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο. Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ο Όμιλος περιλαμβάνει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι, καθώς και τις νοσηλευτικές μονάδες, Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, Ιατρικό Περιστερίου, Ιατρικό Δάφνης. Στη Θεσσαλονίκη, διαθέτει το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, και το νέο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο που αποτελεί το μεγαλύτερο ογκολογικό κέντρο του ιδιωτικού τομέα στη Βόρεια Ελλάδα. Στα Βαλκάνια, δραστηριοποιείται με τέσσερα διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Medsana.

Συνολικά, ο Όμιλος διαθέτει περισσότερες από 1.400 νοσηλευτικές κλίνες υψηλών προδιαγραφών, ένα δίκτυο με πάνω από 3.000 έγκριτους ιατρούς και 3.495 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Στην αιχμή των ιατρικών εξελίξεων

Από ιδρύσεώς του, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει ως διαχρονική δέσμευση και πρακτική να υιοθετεί πρώτος στην Ελλάδα, τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία. Τα παραδείγματα είναι πολλά κι εμβληματικά: από την έλευση του πρώτου στεφανιογράφου στη χώρα μας, το 1984, και το πρώτο ρομποτικό σύστημα da Vinci, το 2006, μέχρι πιο πρόσφατα επιτεύγματα, όπως η πρώτη διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας στον κόσμο, που έλαβε χώρα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, στις υπερσύγχρονες ψηφιακές και υβριδικές χειρουργικές αίθουσες του Ομίλου, διενεργούνται υβριδικές χειρουργικές επεμβάσεις με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, παρέχοντας διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες για μεγάλο εύρος παθήσεων.

Μεταξύ άλλων, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει προηγμένα ρομποτικά συστήματα, όπως το Da Vinci® Xi HD, έχοντας συμμετάσχει στην εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας, ως Κέντρο Αναφοράς κι Εκπαίδευσης, το Focal One® HIFU (Υψηλής Συχνότητας Υπέρηχοι), ενώ έχει επενδύσει σε πανίσχυρους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, εξοπλισμένους με τεχνολογίες AI, καθώς υπερσύγχρονα ψηφιακά συστήματα PET/CT.

Ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi

Στρατηγικές διεθνείς συνεργασίες

Πιστός στη δέσμευσή του να είναι πάντα, ένα βήμα μπροστά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έθεσε εξ αρχής ως προτεραιότητα τη σύναψη συνεργασιών με κορυφαία κέντρα σε ΗΠΑ και Ευρώπη, όπως με το Imperial College Healthcare NHS Trust, βάση της οποίας ο Όμιλος εντάσσεται στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων του διεθνούς φήμης βρετανικού ιδρύματος. Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία αυτού του είδους που συνάπτει στην Ευρώπη το Imperial College Healthcare, η οποία τοποθετεί τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων υγείας στην Ευρώπη.

από αριστερά: Λόρδος Malcolm Offord, υπουργός Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Καθηγητής Tim Orchard, Διευθύνων Σύμβουλος του Imperial College Healthcare, Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Αξίζει να σημειωθεί πως διαχρονικά, o Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει συνάψει εξαιρετικά σημαντικές επιστημονικές συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς σε όλον τον κόσμο, όπως μεταξύ άλλων το διεθνούς φήμης Πανεπιστημιακό Αντικαρκινικό Κέντρο της Αμερικής, MD Anderson Cancer Center.

Πρωτοπόροι στο «Brain gain»

Για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, η τεχνολογική πρωτοπορία έχει στο επίκεντρό της τον ανθρώπινο παράγοντα, λαμπρούς ιατρούς κι επιστήμονες που βρίσκονται στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, και τις αξιοποιούν για να προσφέρουν ολοένα και πιο αποτελεσματικές διαγνώσεις και θεραπείες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμόζει ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα επαναπατρισμού κορυφαίων Ελλήνων ιατρών που διαπρέπουν στο εξωτερικό, παρέχοντάς τους κίνητρα και τις απαραίτητες συνθήκες για να συνεχίσουν το κλινικό τους έργο στην Ελλάδα και να συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους με αυτήν των κορυφαίων ιατρών της χώρας που στελεχώνουν τα νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαχρονικά χαράσσει μια δυναμική κι εξωστρεφή πορεία στο πλαίσιο της οποίας, πραγματοποιεί εμβληματικού χαρακτήρα επενδύσεις στην Ελλάδα, με κορωνίδα το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτώντας την νέα εποχή στην Ογκολογία. Το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο φιλοξενεί τον πλέον καινοτόμο ιατρικό εξοπλισμό στις πιο σύγχρονες υποδομές. Ταυτόχρονα, όμως, εισάγει έναν νέο τρόπο αντίληψης και διαχείρισης των ογκολογικών περιστατικών, ολιστικό κι εξατομικευμένο, από την πλήρη και ορθή διάγνωση ως την αποτελεσματική θεραπεία.

Σε ένα πρότυπο κτίριο 12.000 τ.μ., δίπλα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και βιωσιμότητας, αποτελεί το πρώτο στην Ευρώπη και το δεύτερο στον κόσμο «πράσινο» νοσηλευτικό κτίριο του είδους του πιστοποιημένο από το Passive House Institute της Γερμανίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου. Το Κέντρο διατηρεί παθητικά τη σωστή θερμοκρασία στο εσωτερικό του, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου θερμική άνεση και εσωτερική ατμόσφαιρα με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Ακτινοχειρουργικό σύστημα EDGE

Σημείο αναφοράς αναμένεται να αποτελέσει και η δημιουργία από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών ενός υπερσύγχρονου Healthcare Park εντός της ανάπτυξης του Ελληνικού, με στόχο την προσφορά ευρέως φάσματος ποιοτικά κορυφαίων και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας στους Έλληνες και ξένους κατοίκους και επισκέπτες του Ελληνικού.

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό άνοιγμα σε αγορές του εξωτερικού, όπως η Αίγυπτος και η Κύπρος. Το 2023, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και Πληθυσμού της Αιγύπτου, στο πλαίσιο της οποίας διερευνάται η προοπτική συνεργασιών και επενδύσεων γύρω από την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Στην Κύπρο, ο Όμιλος ανέλαβε τη διαχείριση της Ιδιωτικής Πολυκλινικής «ΥΓΕΙΑ», σε συνδυασμό με την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο.

Υβριδικό χειρουργείο τελευταίας γενιάς

Παράλληλα, έχει συνάψει στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) βάσει της οποίας φοιτητές Ιατρικής εκπαιδεύονται στα νοσοκομεία του Ομίλου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, ο βασικότερος πυλώνας της σύμπραξης με το EUC είναι η ίδρυση της πρώτης ιδιωτικής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα, ένα όραμα που είχε εξ αρχής ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, αντανακλώντας, τόσο τις αξίες, όσο και την αταλάντευτη δέσμευση του Ομίλου να βρίσκεται στην αιχμή της επιστημονικής, τεχνολογικής κι ερευνητικής πρωτοπορίας.

Έχοντας απαντήσει με επιτυχία στις προκλήσεις της πολυετούς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, καθώς και της πανδημίας του κορονοϊού, σήμερα ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος υγείας, ο ελληνικός πόλος στην υγεία, με σταθερή παρουσία δεκαετιών που εγγυάται το μέλλον.