Ιαπωνία: Στο 1,1% η ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις

Ο ρυθμός ανάπτυξης το προηγούμενου τριμήνου είχε κλειδώσει στο 2,1%. Βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν οι εξαγωγές.

Με ετήσιο ρυθμό 1,1% αναπτύχθηκε η οικονομία της Ιαπωνίας κατά το β' τρίμηνο του έτους, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για ανάπτυξη 2%, καθώς η ισχυρή πορεία των εξαγωγών αντισταθμίστηκε από την εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του προηγούμενου τριμήνου είχε κλειδώσει στο 2,1%. Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%, έναντι εκτιμήσεων για άνοδο 0,5%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η ιαπωνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,7%, έναντι 0,5% το πρώτο τρίμηνο.

Βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν οι εξαγωγές, οι οποίες ξεπέρασαν τις προσδοκίες όλους τους μήνες. Ωστόσο, αυτό αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στο ασθενέστερο γεν και όχι αποκλειστικά στην αύξηση του όγκου των εξαγωγών.

Οι εξαγωγές πρόσθεσαν 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη του ΑΕΠ, ενώ η ασθενέστερη εγχώρια ζήτηση αφαίρεσε 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Η πτώση της εγχώριας ζήτησης οφειλόταν κυρίως στη μείωση των κρατικών αποθεμάτων, η οποία, σύμφωνα με τον Norihiro Yamaguchi, επικεφαλής οικονομολόγο Ιαπωνίας στην Oxford Economics, συνδέεται με την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η κατανάλωση αποτέλεσε επίσης αρνητική έκπληξη. Όπως σημείωσε ο Yamaguchi, μειώθηκαν οι αγορές μη διαρκών αγαθών και η κατανάλωση υπηρεσιών, καθώς επιδεινώθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Παράλληλα, οι επιχειρηματικές επενδύσεις υποχώρησαν σε τριμηνιαία βάση.

Πρόκειται για το πρώτο πλήρες τρίμηνο στο οποίο αποτυπώνονται οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, που οδήγησε σε άνοδο των τιμών ενέργειας, αυξάνοντας το κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά.

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,43%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,88%. Το γεν ενισχύθηκε οριακά έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να κινείται στα 159,1 γεν ανά δολάριο.