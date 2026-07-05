Πού ποντάρει για την ανάπτυξή της η Farcom – Τα σχέδια για νέες αγορές και οι επενδύσεις

Τι περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πλάνο της επόμενης ημέρας.

Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας στις βαλκανικές χώρες και στην Κύπρο, καθώς και επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνει η αναπτυξιακή στρατηγική της Farcom ΑΕ, της ελληνικής εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου.

Για τα επόμενα χρόνια, η πορεία της εταιρείας εκτιμάται ότι θα είναι σταθερά ανοδική, ενώ ο κυριότερος στόχος της διοίκησης είναι η σταθεροποίηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων και ποιοτικότερων προϊόντων, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.

«Με δεδομένη τη διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, τη συνεχή μεταβολή του ενεργειακού κόστους και τις οικονομικές συνέπειες που υπάρχουν από τις πολεμικές συρράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της εταιρείας είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει τη ζήτηση και τα έσοδα που αναμένονται από τον τουρισμό στη χώρα μας», αναφέρεται στην οικονομική έκθεση.

Αύξηση τζίρου αλλά πτώση κερδών

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στη χρήση 2025 η Farcom εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών, αλλά πτώση στην κερδοφορία της.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 21,22 εκατ. ευρώ, από 20,34 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 4,29%. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις προϊόντων, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 19,42 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,60%. Αντίθετα, οι πωλήσεις εμπορευμάτων υποχώρησαν οριακά κατά 1,51%, στα 1,62 εκατ. ευρώ.

Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 7,70 εκατ. ευρώ, από 6,87 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,06%. Το μεικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 36,28%, έναντι 33,77% το 2024.

Στον αντίποδα, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 1,83 εκατ. ευρώ, από 2,68 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31,97%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,44 εκατ. ευρώ, από 2,09 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 31,44%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 25,37%, στα 4,51 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διοίκησης ενισχύθηκαν κατά 76,11%, στα 1,67 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 5,95% και ανήλθαν σε 23,23 εκατ. ευρώ, από 21,93 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων μειώθηκε κατά 14,76%, στα 6,83 εκατ. ευρώ, από 8,01 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις

Η εταιρεία δρομολογεί επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την επέκταση του νέου εργοστασίου της στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης.

Το έργο αποσκοπεί αφενός στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και αφετέρου στην ενίσχυση των αποθηκευτικών χώρων.

Σύμφωνα δε με τις οικονομικές καταστάσεις, το 2025 οι προκαταβολές και τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή αυξήθηκαν κατά 59,74%, στα 2,92 εκατ. ευρώ, από 1,83 εκατ. ευρώ το 2024, στοιχείο που αποτυπώνει την εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος.

Οι δύο ΑΜΚ

Σημαντική ήταν και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο διαμορφώθηκε σε 13,45 εκατ. ευρώ, από 11,13 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 20,89%.

Να σημειωθεί εδώ ότι μέσα στη χρήση 2025 πραγματοποιήθηκαν δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 2,33 εκατ. ευρώ.

Με μακρά ιστορία

Η Farcom ΑΕ ιδρύθηκε το 1970 και σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παραγωγής προϊόντων ομορφιάς.

Η πορεία της χτίστηκε με συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους, εξοπλισμό και υποδομές, ενώ και το εξαγωγικό της προφίλ είναι ισχυρό, καθώς εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.

