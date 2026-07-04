Hellenic Train: Καθυστερήσεις σε δρομολόγια και προβλήματα λόγω πυρκαγιάς

Έχει διακοπεί από τις 12:10 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια-Λουτρόπυργος. Καθυστερήσεις σε δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Από τις 12:10 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα 'Ανω Λιόσια-Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στη γραμμή.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1312 (Πειραιάς - Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό 'Ανω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1313 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ