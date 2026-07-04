Γιατί οι ξένοι συνεχίζουν να κοιτούν τις ελληνικές τράπεζες μετά το ράλι

Μετά το ισχυρό rerating και την επιστροφή σε διψήφιες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, το ερώτημα που τίθεται πλέον από τους ξένους επενδυτές δεν είναι αν το ελληνικό τραπεζικό story έχει αποκατασταθεί, αλλά αν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

Μετά το ισχυρό rerating και την επιστροφή σε διψήφιες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, το ερώτημα που τίθεται πλέον από τους ξένους επενδυτές δεν είναι αν το ελληνικό τραπεζικό story έχει αποκατασταθεί, αλλά αν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

Η τελευταία συγκριτική ανάλυση της UBS για τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές τράπεζες δείχνει ότι, παρά το σημαντικό rerating των τελευταίων ετών, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει έναν συνδυασμό υψηλής κερδοφορίας, ισχυρών κεφαλαίων και ελκυστικών αποδόσεων προς τους μετόχους, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στις αποτιμήσεις.

Οι τέσσερις συστημικές αναμένεται να εμφανίσουν μέση προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (adjusted ROTE) 14,9% για φέτος, έναντι 16,6% για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η διαφορά, που πριν από λίγα χρόνια ήταν χαώδης, έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά. Την ίδια στιγμή, η μέση απόδοση ενεργητικού (ROA) των ελληνικών τραπεζών εκτιμάται στο 1,4%, έναντι μόλις 0,8% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ οι συνολικές διανομές προς τους μετόχους αναμένεται να διαμορφωθούν στο 6,5%-8,5% έως το 2027.

Το στοιχείο που ίσως παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά τις ελληνικές τράπεζες με σχετική επιφύλαξη. Ο μέσος δείκτης τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TNAV) για τις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται στο 1,41 φορές για το 2026, επίπεδο χαμηλότερο από αυτό πολλών ευρωπαϊκών τραπεζικών αγορών, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία (2,3 φορές), η Ελβετία (2,6 φορές) ή οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (2,1 φορές).

Σε επίπεδο επιμέρους τραπεζών, η Εθνική εξακολουθεί να εμφανίζει την ισχυρότερη λειτουργική εικόνα. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε προσαρμοσμένο ROTE 16%, το υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 2,72%, την καλύτερη σχέση κόστους προς έσοδα στο 34,3%, καθώς και τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης που ανήλθε στο 103,9%. Παράλληλα, εμφανίζει έναν από τους ισχυρότερους κεφαλαιακούς δείκτες του συστήματος, με CET1 fully loaded στο 17,4%.

Η Eurobank παραμένει η τράπεζα που η αγορά αποτιμά ακριβότερα, με δείκτη P/TNAV 1,6 φορές για το 2026, αντανακλώντας την υψηλή κερδοφορία και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της. Η UBS εκτιμά ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στο 16,8% το 2026 και θα προσεγγίσει το 18% το 2027, επίπεδα που τη διατηρούν σταθερά μεταξύ των πλέον αποδοτικών τραπεζών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Η Πειραιώς εμφανίζει πλέον ένα από τα ισχυρότερα επενδυτικά προφίλ από πλευράς αποδόσεων προς τους μετόχους. Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους εκτιμάται ότι θα φθάσει το 7,5% το 2027, ενώ έφτασε να διαθέτει τον χαμηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, στο 2,1%.

Για την Alpha, η συζήτηση εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από το περιθώριο περαιτέρω ανατίμησης. Παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα κερδοφορία της υπολείπεται εκείνης των ομοτίμων της, η τράπεζα παραμένει η φθηνότερη μεταξύ των ευρωπαϊκών και ελληνικών τραπεζών, με δείκτη P/TNAV 1,1 φορές για το 2026, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης της ενσώματης λογιστικής αξίας.