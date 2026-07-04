Total: Οι χώρες της Μέσης Ανατολής επιδιώκουν εναγωνίως να πουλήσουν το πετρέλαιο τους

Λόγω της σύγκρουσης στον Κόλπο συσσώρευσαν μεγάλα αποθέματα, δηλώνει ο CEO της γαλλικής ενεργειακής εταιρείας. Πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες ώστε η αγορά να επανέλθει σε ισορροπία.

Οι πετρελαιοπαραγωγοί της Μέσης Ανατολής επιδιώκουν εναγωνίως να διαθέσουν στην αγορά τα αποθέματα αργού πετρελαίου που συσσώρευσαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο, όμως τα αποθέματα βενζίνης και ντίζελ εξακολουθούν να παραμένουν περιορισμένα λόγω των ανησυχιών για τις θαλάσσιες μεταφορές, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies SE, Patrick Pouyanné.

Η βενζίνη και το ντίζελ εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε τιμή αργού πετρελαίου 95 έως 100 δολαρίων ανά βαρέλι, ανέφερε ο Pouyanné στο συνέδριο Rencontres Économiques, στην Αιξ-αν-Προβάνς. Όπως πρόσθεσε, θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες ώστε η αγορά να επανέλθει σε ισορροπία. Την Παρασκευή, το αργό Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 72 δολάρια ανά βαρέλι.

«Οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής έχουν συσσωρεύσει τόσο μεγάλα αποθέματα που πλέον επιδιώκουν απεγνωσμένα να πουλήσουν το πετρέλαιό τους», δήλωσε ο Pouyanné. «Την ίδια στιγμή, υπάρχουν δυσκολίες στη διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς πολλοί πλοιοκτήτες εξακολουθούν να μην είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το σχετικό ρίσκο. Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί προσφέρουν το αργό τους με μεγάλες εκπτώσεις και οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν», πρόσθεσε.

«Οι συνέπειες ενός αποκλεισμού είναι τελικά αρκετά σύνθετες - αυτή τη στιγμή παρατηρούνται ορισμένες μάλλον απρόσμενες και εντυπωσιακές εξελίξεις», κατέληξε ο Pouyanné.

