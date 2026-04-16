Η Ελλάδα γερνά και το ισοζύγιο επιδεινώνεται: Μια δύσκολη εξίσωση

Σε μια κοινωνία όπου η διάμεση ηλικία αυξάνεται και ο λόγος των εξαρτώμενων ηλικιωμένων προς τον ενεργό πληθυσμό επιδεινώνεται, η συνολική εγχώρια αποταμίευση τείνει να φθίνει.

Η πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος φέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο αθόρυβες αλλά ουσιαστικές απειλές για τη μακροπρόθεσμη ευστάθεια της ελληνικής οικονομίας: την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ της δημογραφικής γήρανσης και του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ζήτημα υπερβαίνει τις συνήθεις δημοσιονομικές ανησυχίες για το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής αποταμίευσης και της ικανότητας της χώρας να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της χωρίς να διογκώνει το εξωτερικό της χρέος. Η θεωρητική βάση αυτής της συσχέτισης εδράζεται στην υπόθεση του «κύκλου ζωής», σύμφωνα με την οποία τα άτομα αποταμιεύουν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου και καταναλώνουν τις αποταμιεύσεις τους μετά τη συνταξιοδότηση.

Σε μια κοινωνία όπου η διάμεση ηλικία αυξάνεται και ο λόγος των εξαρτώμενων ηλικιωμένων προς τον ενεργό πληθυσμό επιδεινώνεται, η συνολική εγχώρια αποταμίευση τείνει να φθίνει, αναγκάζοντας την οικονομία να στραφεί σε ξένα κεφάλαια για να διατηρήσει τα επίπεδα κατανάλωσης και επένδυσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται άμεσα στη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Επιπλέον, η γήρανση επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της χώρας μέσω της αγοράς εργασίας, καθώς η μείωση του πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία οδηγεί σε στενότητα προσφοράς εργασίας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει ανοδικές πιέσεις στους μισθούς χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτή η εξέλιξη καθιστά τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες λιγότερο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας τις εξαγωγές και επιδεινώνοντας περαιτέρω το εμπορικό ισοζύγιο.

Ταυτόχρονα, η μεταβολή των καταναλωτικών προτύπων προς υπηρεσίες υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας, οι οποίες συχνά έχουν υψηλό κόστος και απαιτούν εισαγόμενο εξοπλισμό ή φάρμακα, επιβαρύνει την πλευρά των εισαγωγών. Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, καθώς ξεκινά από ένα ήδη υψηλό επίπεδο εξωτερικού ελλείμματος, γεγονός που σημαίνει ότι η δημογραφική πίεση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής κινδύνου.

Για την αντιμετώπιση αυτής της δομικής ανισορροπίας, η ανάλυση υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική στρατηγική που δεν θα περιορίζεται σε επιδοματικές πολιτικές, αλλά θα εστιάζει στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων, και στην επιμήκυνση του εργασιακού βίου.

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης και της καινοτομίας είναι ο μόνος τρόπος για να παραχθεί περισσότερος πλούτος με λιγότερους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας ότι η οικονομία μπορεί να παραμείνει εξωστρεφής παρά τις δημογραφικές αντιξοότητες. Παράλληλα, η παροχή κινήτρων για ιδιωτική αποταμίευση και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων που κατευθύνονται σε παραγωγικούς κλάδους και όχι μόνο στην κατανάλωση, αποτελούν απαραίτητα αναχώματα.

Σε τελική ανάλυση, η διασύνδεση του δημογραφικού με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υπενθυμίζει ότι η οικονομική επιτυχία μιας χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της και ότι η αδράνεια απέναντι στη γήρανση του πληθυσμού θα έχει βαρύ τίμημα στη διεθνή οικονομική θέση της Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες.

