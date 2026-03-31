Τηλεφωνική επικοινωνία Κόστα - Πεζεσκιάν: «Έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγράτηση»

Newsroom
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» έκανε γνωστό πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απευθύνοντας έκκληση για «αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση».

Ο κ. Κόστα κάλεσε το Ιράν «να σταματήσει τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής» και «να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, αντιμετωπίζοντας «τις ευρύτερες ανησυχίες για την ασφάλεια που θέτει το Ιράν».

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

«Η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Σήμερα, σε τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνα έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, για την προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και για την ανάγκη όλα τα μέρη να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο. Η απώλεια αθώων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας αθώων παιδιών στο σχολείο Μινάμπ, είναι βαθιά λυπηρή.

Για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, προέτρεψα το Ιράν να σταματήσει τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής και να συνεργαστεί στο διπλωματικό πεδίο, ιδίως με τον ΟΗΕ, για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ.

Πρέπει να υπάρχει χώρος για διπλωματία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και για μια βιώσιμη λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ευρύτερες ανησυχίες για την ασφάλεια που θέτει το Ιράν.»

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καθηλωμένοι οι μισθοί λόγω ακρίβειας - Έκρηξη ιδιωτικού χρέους στα 406,7 δισ. ευρώ

ΣΕΦ - ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Βγήκε» ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου

Οι κλάδοι που ηγούνται της κούρσας των μισθών και οι «χρυσές» ειδικότητες με αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider