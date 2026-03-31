Στην κατοχή της Eli Lilly η Centessa με deal έως και 7,8 δισ. δολαρίων

Στην εξαγορά της εταιρείας παρασκευής φαρμάκων για τον ύπνο Centessa Pharmaceuticals σε μια συμφωνία αξίας έως και 7,8 δισ. δολαρίων, κατέληξε η Eli Lilly με τον γίγαντα των σκευασμάτων για την απώλεια βάρους να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο θεραπειών του και σε άλλες παθήσεις.

Η Lilly θα πληρώσει 38 δολάρια ανά μετοχή για την Centessa συν 9 επιπλέον δολάρια ανά μετοχή εάν επιτευχθούν τρεις στόχοι-ορόσημα, σύμφωνα με το Βloomberg. Το συνολικό ύψος του deal αντιπροσωπεύει ένα premium 70% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχή της Centessa.

To deaΙ αποτελείται από τα 6,3 δισ. δολάρια που αντιπροσωπεύει το equity value και προβλέπει πιθανές πρόσθετες πληρωμές περίπου 1,5 δισ. δολαρίων.

Η Centessa αναπτύσσει φάρμακα που ελπίζει ότι θα αντιμετωπίσουν διαταραχές ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της ναρκοληψίας. Οι υπάρχουσες θεραπείες για παθήσεις ύπνου, συχνά συνοδεύονται από παρενέργειες όπως εξάρτηση και από μία κατάσταση που μοιάζει με hangover την επόμενη μέρα.

Η νευροεπιστήμη είναι ένας βασικός τομέας για την Lilly, καθώς επιδιώκει να αναπτύξει το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων της εκτός της παχυσαρκίας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εξαγορά της Lilly από τότε που απέκτησε την Loxo Oncology για 8 δισ. δολάρια το 2019, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.