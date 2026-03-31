Αttica Group: Ανοίγει πανιά και στον κλάδο της φιλοξενίας - Εγκαίνια για το Tinos Beach

Ανοίγει στις 19 Μαΐου το Tinos Beach. Σχέδια για περαιτέρω επέκταση και πιθανή αυτόνομη πορεία της Blue Hospitality.

Τα βήματά της στην ελληνική ξενοδοχία εντείνει η Attica Group, ανοίγοντας στις 19 Μαΐου τις πύλες του Tinos Beach. Το εμβληματικό κατάλυμα, που ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους επισκέπτες του πλήρως ανακαινισμένο το καλοκαίρι του 2026, αποτελεί το τρίτο εγχείρημα του ομίλου στον χώρο της φιλοξενίας με τα στελέχη της Attica να εκφράζουν την πρόθεση για περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα.

«Η λειτουργία του τρίτου κατά σειρά ξενοδοχείου του ομίλου σηματοδοτεί τη σαφή πρόθεση για τη δημιουργία ενός αυτόνομου πυλώνα φιλοξενίας. Η φιλοξενία είναι άλλωστε στο DNA της ακτοπλοΐας. Ας μην ξεχνάμε ότι ως Attica Group διαχειριζόμαστε ήδη 10.000 κλίνες στα πλοία μας και πάνω από 150 εστιατόρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πάνος Δικαίος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάστηκε η αναμόρφωση του εμβληματικού, για το νησί, ξενοδοχείου.

Το νέο εγχείρημα στην Τήνο

Όπως επισήμανε η διοίκηση, η πλήρης επαναλειτουργία του Tinos Beach έρχεται έπειτα από εκτεταμένη ανακατασκευή. Αν και το ύψος της επένδυσης δεν δημοσιοποιήθηκε, τα στελέχη του ομίλου έκαναν λόγο για «σημαντικό κεφάλαιο», δίνοντας έμφαση στον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου.

Η νέα μονάδα διαθέτει 151 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα με πανοραμική θέα, ενώ ορισμένα περιλαμβάνουν ιδιωτικές πισίνες. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν χώρους ευεξίας, μεγάλη πισίνα, χαμάμ, σάουνα, υπηρεσίες spa και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής, όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Blue Hospitality, κ. Γιώργος Παπάζογλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γαστρονομική ταυτότητα του ξενοδοχείου, με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και της τηνιακής κουζίνας. Παράλληλα, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, έχει δημιουργηθεί συνεδριακός χώρος δυναμικότητας έως 200 ατόμων. Ήδη, όπως έγινε γνωστό, έχει προγραμματιστεί το πρώτο φαρμακευτικό συνέδριο, λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας.

Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή των Κιονίων, σε απόσταση 2,5 χλμ. από το λιμάνι της Τήνος, βρίσκεται κοντά σε σημαντικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως το Ιερό του Ποσειδώνα και η Εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Η αρχιτεκτονική προσέγγιση, σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Γιώργος Τσολάκης, βασίστηκε στην ενίσχυση της σχέσης του κτιρίου με το τοπίο και την τοπική παράδοση, με έμφαση στο φως και τα φυσικά υλικά.

Συνέργειες και το μοντέλο «stay & ferry»

Παρότι η Attica Blue Hospitality αποτελεί διακριτό πυλώνα, το νέο ξενοδοχείο φιλοδοξεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη βασική δραστηριότητα του ομίλου, την ακτοπλοΐα. Το μοντέλο συνδυαστικών προϊόντων μεταφοράς και διαμονής («stay & ferry») δοκιμάστηκε ήδη από πέρυσι, με τη λειτουργία των δύο πρώτων μονάδων στη Νάξο.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε πληρότητα της τάξης του 82%, με τα ξενοδοχεία να αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για την πρώτη χρονιά λειτουργίας τους. Στη τρέχουσα συγκυρία, ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο εκτιμάται ότι μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. «Μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου η ζήτηση γίνεται πιο επιλεκτική – εκεί τα συνδυαστικά πακέτα μπορούν να κάνουν τη διαφορά», ανέφεραν χαρακτηριστικά στελέχη της διοίκησης.

Στρατηγική επέκτασης με επιλεκτικές κινήσεις

Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο όμιλος εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τη διείσδυσή του στον κλάδο της φιλοξενίας, όχι όμως με επιθετική ανάπτυξη και αυστηρές στοχοθεσίες αλλά με στοχευμένες και μεθοδικές κινήσεις. Για το σκοπό αυτό άλλωστε, ήδη «βολιδοσκοπεί» την αγορά για νέες ευκαιρίες, εστιάζοντας κυρίως σε ανερχόμενους νησιωτικούς προορισμούς, όπου η αεροπορική συνδεσιμότητα παραμένει περιορισμένη και η παρουσία μεγάλων tour operators δεν είναι κυρίαρχη.

Στο επενδυτικό «ραντάρ» περιλαμβάνονται νησιά όπου ο όμιλος διαθέτει ήδη ακτοπλοϊκή παρουσία, όπως για παράδειγμα η Σάμος, η Χίος καθώς και προορισμοί των Κυκλάδων που συνδυάζουν τις δύο προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία του για μια ολιστική ταξιδιωτική εμπειρία, όπου μεταφορά, διαμονή και δραστηριότητες συνδυάζονται σε ένα ενιαίο προϊόν.

Σε βάθος χρόνου, και εφόσον η στρατηγική αυτή αποδώσει, δεν αποκλείεται η δραστηριότητα της Blue Hospitality να αποκτήσει αυτόνομη παρουσία στο Χρηματιστήριο, όπως άλλωστε άφησαν να εννοηθεί στελέχη του ομίλου στο περιθώριο της εκδήλωσης.