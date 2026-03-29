Τουρισμός: Την φόρα του 2026 επισκιάζει η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή

Με ιδιαίτερη δυναμική ξεκίνησε το 2026 για τον τουρισμό. Αμερική και Ιταλία τροφοδότησαν την ανάπτυξη. Οι κίνδυνοι αυξάνουν καθώς παρατείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Έδαφος στους μήνες εκτός θερινής σεζόν, αφότου πέτυχε το στοίχημα της επέκτασης προς τα άκρα της, δείχνει να κερδίζει ο ελληνικός τουρισμός. Την ίδια στιγμή βέβαια, η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μένει να φανεί αν και πόσο θα επηρεάσει τις προσδοκίες για την τρέχουσα χρονιά, η οποία φάνηκε να εκκινεί με ιδιαίτερη δυναμική, ήδη από τον Ιανουάριο.

Οι Αμερικανοί έσωσαν την παρτίδα τον Ιανουάριο

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της ΤτΕ, η οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 473,3 εκατ. ευρώ, έναντι 298,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 58,4%. Ανοδικά, αν και όχι σε τόσο υψηλά επίπεδα, κινήθηκαν και οι ταξιδιωτικές αφίξεις με τους επισκέπτες που εισέρρευσαν στη χώρα τον πρώτο μήνα του έτους να φτάνουν τις 1.094,9 χιλ. ταξιδιώτες, 33,3% περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι.

Την διαφορά στο πρώτο τρίμηνο του έτους έκανε η αμερικανική αγορά, η οποία εμφανίζει παραδοσιακά και την υψηλότερη μέση δαπάνη, ενώ σύμφωνα με σχετικές έρευνες διαμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον προορισμό, ένεκα και της απόστασης που διανύει ερχόμενη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΤτΕ, όλες οι παραδοσιακές αγορές τροφοδότες του ελληνικού τουρισμού εμφάνισαν μείωση ταξιδιωτών το πρώτο μήνα του έτους - η ταξιδιωτική κίνηση από την Γερμανία μειώθηκε κατά 6%, από την Γαλλία κατά 6,9% και από την Μ. Βρετανία κατά 14,5%. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτέλεσαν η αγορά των ΗΠΑ και της Ιταλίας, με την ταξιδιωτική κίνηση να αυξάνει κατά το εντυπωσιακό 37,7% στην περίπτωση της Αμερικής και κατά 5,2% στην περίπτωση της γειτονικής Ιταλίας.

Όλοι ξόδεψαν περισσότερα

Η παραπάνω συνθήκη είχε ως αποτέλεσμα οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ να αυξηθούν κατά 30,7% και να διαμορφωθούν στα 64,9 εκατ. ευρώ ενώ αυτές από την Ιταλία να φτάσουν τα 28,8 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας άνοδο 38,6%. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι την δεδομένη χρονική στιγμή οι Αμερικανοί ταξιδιώτες της χώρας εμφανίστηκαν λιγότερο γαλαντόμοι σε σχέση με το παρελθόν όπου η αύξηση των ταξιδιωτών σήμαινε σχεδόν διπλάσια αύξηση των εσόδων, ενώ οι Ιταλοί που παραδοσιακά έδειχναν πιο συγκρατημένοι σε δαπάνες, ξόδεψαν αρκετά περισσότερο απ’ ότι συνήθως.

Πιο γαλαντόμοι φάνηκαν και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, καθώς παρότι η ταξιδιωτική κίνηση εμφάνισε αρνητικό πρόσημο, τα έσοδα κατάφεραν να αυξηθούν. Για την ακρίβεια οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 23,6% και διαμορφώθηκαν στα 11,8 εκατ. ευρώ, παρότι έφτασαν 6,9% λιγότεροι επισκέπτες στη χώρα μας. Αντίστοιχα αυτές από την Βρετανία αυξήθηκαν κατά το εντυπωσιακό 138,4% και διαμορφώθηκαν στα 54,0 εκατ. ευρώ. Κατά τα λοιπά όπως ήταν αναμενόμενο οι εισπράξεις από την Γερμανία μειώθηκαν κατά 9,5% και διαμορφώθηκαν στα 36,9 εκατ. ευρώ.

Οι κίνδυνοι για την συνέχεια

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του Ιανουαρίου, η χρονιά φάνηκε να παίρνει την σκυτάλη από το θεαματικό 2025, όπου αφίξεις και εισπράξεις κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι ισορροπίες ωστόσο ενδέχεται να ανατραπούν, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των αλυσιδωτών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει. Όπως επισημαίνουν οικονομολόγοι ακόμα κι αν ο πόλεμος δεν διαρκέσει επί μακρόθεν, σενάριο που δεν μοιάζει και τόσο ουτοπικό καθώς βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη εβδομάδα της σύγκρουσης, οι πληθωριστικές πιέσεις θα αυξηθούν, προκαλώντας ανατιμήσεις, γεγονός που θα περιορίσει το εισόδημα των καταναλωτών. Αν δε επικρατήσει το σενάριο της πολύμηνης σύγκρουσης τότε οι προαναφερθείσες επιπτώσεις θα είναι πολλαπλάσιες, οδηγώντας τους δυνητικούς επισκέπτες σε δραστικό περιορισμό των μη αναγκαίων δαπανών τους.

Πέρα από τον περιορισμό της αγοραστικής δύναμης μάλιστα, και το ίδιο το ταξίδι αναμένεται να πληγεί από ανατιμήσεις λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Ήδη τα πρώτα απόνερα έχουν φανεί με τις αεροπορικές εταιρείες να προαναγγέλλουν αυξήσεις στα ναύλα, ως απόρροια της αύξησης της τιμής των καυσίμων αλλά και των εναλλακτικών διαδρομών που χρειάζεται να πάρουν για να παρακάμψουν τον εναέριο χώρο της Μ. Ανατολής. Να θυμίσουμε ότι τις δύο πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης η τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί από περίπου 70 δολάρια το βαρέλι σε 110 δολάρια, άνω δηλαδή του 50%. Την ίδια στιγμή η αύξηση στο αεροπορικό καύσιμο (jet fuel), έχει διπλασιαστεί, από περίπου 800 δολάρια σε 1.700 δολάρια ανά τόνο.

Υπό αυτό το πρίσμα για παράδειγμα Air France και KLM ανέφεραν ότι θα αυξήσουν τις τιμές των ναύλων τους για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων με κατά 50 ευρώ ενώ οι United Airlines και Delta Airlines προειδοποίησαν για αυξήσεις που μπορεί να φτάσουν έως και το 20% εάν η άνοδος της τιμής των καυσίμων συνεχιστεί. Αντίστοιχα η Aegean, παρά το υψηλό hedging που κατάφερε να απορροφήσει μεγάλο μέρος της αύξησης των καυσίμων, ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα για αύξηση ναύλων κατά 7%-8% ενώ μεγάλο μέρος των αερομεταφορέων με έδρα την Ασία και την Αυστραλία (Cathay Pacific, Air New Zealand, Qantas, AirAsia, Thai Airways, κ.ά.) κάνουν λόγο για ανατιμήσεις που διαφέρουν ανάλογα τις διαδρομές.

Οι επιπτώσεις ωστόσο θα μπορούσαν να μην περιοριστούν εκεί με παράγοντες του κλάδου να εκτιμούν ότι το Πάσχα θα αποτελέσει βαρόμετρο και για τον εσωτερικό τουρισμό. Ο λόγος είναι η τιμή της βενζίνης, η οποία έχει πάρει την ανιούσα από την αρχή του μήνα, με την τιμή της να προσεγγίζει ανά περιπτώσεις και τα 2 ευρώ/ λίτρο.

Στον αντίποδα βέβαια, υπάρχουν κι εκείνοι που εκτιμούν ότι ο ελληνικός τουρισμός θα μπορούσε να ευνοηθεί ειδικά στο σενάριο της μη παρατεταμένης σύγκρουσης, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει κρατήσεις που θα πραγματοποιούνται στις πληττόμενες περιοχές προς την χώρα μας.