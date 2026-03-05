Scope Ratings: Οι ελληνικές τράπεζες στις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης - Περαιτέρω αύξηση κερδών το 2026

Μετά από μια δεκαετία ζημιών και εκτεταμένης αναδιάρθρωσης, οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται σήμερα στις πιο κερδοφόρες στην Ευρώπη, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Scope Ratings.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του οίκου, οι ελληνικές τράπεζες μπήκαν στο 2026 με τους ισχυρότερους ισολογισμούς από την εποχή της κρίσης χρέους, χάρη στη συνεχιζόμενη απομόχλευση και την αύξηση των δανείων.

«Η αύξηση των δανείων ήταν η υψηλότερη στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως λόγω της χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων. Αναμένουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Οι θετικές προοπτικές της εγχώριας οικονομίας και οι ευνοϊκές συνθήκες λειτουργίας θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αύξηση των δανείων και των προμηθειών το 2026», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής για τις ελληνικές τράπεζες, Alessandro Boratti.

Η καταναλωτική πίστη έχει επίσης επεκταθεί σταθερά, με στήριξη από μια ανθεκτική αγορά εργασίας και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών. Το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο έχει επιστρέψει σε θετικό έδαφος, χάρη στη μείωση των επιτοκίων, την άνοδο των τιμών των κατοικιών και τα στοχευμένα κρατικά προγράμματα στήριξης.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, αναμένουμε ότι η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2026», συνέχισε ο Boratti. «Οι θετικοί παράγοντες θα υπεραντισταθμίσουν την επίδραση από τη μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων και την αύξηση του κόστους. Παράλληλα, οι εξαγορές θα ενισχύσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι πρόσφατες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών που αφορούν ελληνικές τράπεζες στην Κύπρο, καθώς και στους τομείς του bancassurance και της εξειδικευμένης χρηματοδότησης στην Ελλάδα, δείχνουν μια νέα στρατηγική κατεύθυνση προς μεγαλύτερη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας στον οικονομικό κύκλο. Αναμένουμε περισσότερη δραστηριότητα στο μέλλον».

Μεταξύ άλλων, ο οίκος επισημαίνει ότι κάποιοι εξωγενείς κίνδυνοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις των τραπεζών. Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, στηριζόμενες στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τις υψηλές επιδόσεις του τουρισμού και τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι καθοδικοί κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από μια επιδείνωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, μια διόρθωση στις τιμές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και μια επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας των βασικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδας.

Στο βασικό της σενάριο για το 2026, η Scope προβλέπει ότι η πιστωτική επέκταση των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 5,6%, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (net interest margin) να υποχωρεί ελαφρώς στο 2,6% και τα έσοδα από προμήθειες να αυξάνονται κατά 9,5%. Στο δυσμενές σενάριο, η αύξηση των δανείων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,9%, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο θα διαμορφωθεί στο 2,4%, ενώ η αύξηση των εσόδων από προμήθειες θα περιοριστεί στο 4,8%.