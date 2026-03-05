Ζελένσκι: Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία σε ενάμιση μήνα

Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba, ο οποίος υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο, μπορεί να είναι έτοιμος από τεχνικής απόψεως να τεθεί σε λειτουργία σε ενάμιση μήνα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba, ο οποίος υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο, μπορεί να είναι έτοιμος από τεχνικής απόψεως να τεθεί σε λειτουργία σε ενάμιση μήνα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Κίεβο, όπου ο διευθύνων σύμβουλός της Naftogaz Σέρχιι Κορέτσκι δήλωσε ότι ο βασικός σταθμός άντλησης υπέστη ζημιές κατά την επίθεση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να προσφέρει την εμπειρία της για να βοηθήσει στην προστασία των πετρελαϊκών υποδομών στη Μέση Ανατολή καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση αυτή στο Κίεβο όπου ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι το Κίεβο έλαβε αιτήματα από εταίρους για αμυντική βοήθεια κατά των drones και συζητά «συγκεκριμένα βήματα» επί του θέματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ