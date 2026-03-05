Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία σε ενάμιση μήνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία σε ενάμιση μήνα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba, ο οποίος υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο, μπορεί να είναι έτοιμος από τεχνικής απόψεως να τεθεί σε λειτουργία σε ενάμιση μήνα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba, ο οποίος υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο, μπορεί να είναι έτοιμος από τεχνικής απόψεως να τεθεί σε λειτουργία σε ενάμιση μήνα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Κίεβο, όπου ο διευθύνων σύμβουλός της Naftogaz Σέρχιι Κορέτσκι δήλωσε ότι ο βασικός σταθμός άντλησης υπέστη ζημιές κατά την επίθεση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να προσφέρει την εμπειρία της για να βοηθήσει στην προστασία των πετρελαϊκών υποδομών στη Μέση Ανατολή καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση αυτή στο Κίεβο όπου ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι το Κίεβο έλαβε αιτήματα από εταίρους για αμυντική βοήθεια κατά των drones και συζητά «συγκεκριμένα βήματα» επί του θέματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νευρική κρίση στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί ο Σάντσεθ - Πέρασε η επιστολική για τους Έλληνες του εξωτερικού

Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Λιμάνια: Τι έρχεται για Ελευσίνα, Λαύριο, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα - Σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός και master plans

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Πετρέλαιο
Αγωγός
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider