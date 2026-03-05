Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, εξασφαλίζοντας την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Στερεάς Ελλάδας.

Στην ενεργοποίηση του πρώτου τμήματος του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Άμφισσα προχώρησε η Enaon EDA, θυγατρική της Enaon του ομίλου Italgas, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου για την ενεργειακή αναβάθμιση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μετά τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λαμία, τη Λιβαδειά και το Καρπενήσι, η Άμφισσα αποτελεί τον έκτο και τελευταίο «σταθμό» του έργου της εταιρείας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προσφέροντας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της περιοχής πρόσβαση σε πιο σύγχρονη, πιο ανθεκτική και πιο καθαρή μορφή ενέργειας.

Η τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου στην Άμφισσα πραγματοποιήθηκε χθες από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon EDA, κα Francesca Zanninotti, παρουσία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτή Φωκίδας κ. Ιωάννη Μπούγα, του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, του Δημάρχου Δελφών, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA, κα Francesca Zanninotti υπογράμμισε:

«Με την ενεργοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Άμφισσα, ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος του έργου μας για τη Στερεά Ελλάδα, καθώς το φυσικό αέριο είναι πλέον πραγματικότητα και στις έξι πόλεις όπου δραστηριοποιούμαστε, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους κατοίκους της περιοχής. Με την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής, έχουν ήδη κατασκευαστεί συνολικά 265 χιλιόμετρα δικτύου και ειδικές υποδομές για νοσοκομεία, δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και βιομηχανικές περιοχές. Μάλιστα, στη Στερεά Ελλάδα, το δίκτυο τροφοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής βιομηχανίας, με 96 βιομηχανίες να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει την αποστολή της και μετά την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, εξασφαλίζοντας ότι οι ενεργειακές ανάγκες της περιοχής καλύπτονται αποτελεσματικά, με γνώμονα τη δημιουργία βιώσιμης αξίας στις τοπικές κοινωνίες».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας τόνισε:

«Το φυσικό αέριο στην Άμφισσα αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη σοβαρή ενεργειακή υποδομή. Οι οικιακοί καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι κοινωφελείς εγκαταστάσεις της πόλης θα έχουν καθαρή και προσιτή οικονομικά ενέργεια με θετικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην οικονομία. Ταυτόχρονα προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης μιας τοπικής επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά στις συνδέσεις. Αναμφισβήτητα, η φλόγα του φυσικού αερίου που ανάψαμε μπορεί να φωτίσει μια νέα εποχή για την Άμφισσα και τη Φωκίδα».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός δήλωσε:

«Ανάψαμε τη φλόγα του φυσικού αερίου και στην Άμφισσα! Μετά τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λαμία, τη Λιβαδειά και το Καρπενήσι, ήρθε η ώρα και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της περιοχής να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο σύγχρονη, πιο ανθεκτική και πιο καθαρή μορφή ενέργειας! Ολοκληρώνουμε πλέον έναν μακρόπνοο σχεδιασμό, στον οποίο τολμήσαμε να πρωτοστατήσουμε και να αναλάβουμε τη συγχρηματοδότηση του έργου, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας. Κίνηση απολύτως καταλυτική και κρίσιμη για να κατασκευαστούν συνολικά 265 χιλιόμετρα δικτύου στην Στερεά Ελλάδα, αλλά και ειδικές υποδομές για νοσοκομεία και βιομηχανικές περιοχές».

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής σημείωσε:

«Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για την πόλη της Άμφισσας, μία από εκείνες τις ημέρες που χωρίζουν το πριν από το μετά μίας τοπικής κοινωνίας. Η έλευση του φυσικού αερίου αποτελεί ένα έργο ανάπτυξης και άμεσης ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν με άλλα δεδομένα την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Παράλληλα, συνολικά ως τόπος, συμβάλλουμε με έναν ακόμα τρόπο στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στρεφόμενοι σε φιλικότερους για το περιβάλλον πόρους ενέργειας. Ευχαριστούμε όλους όσοι εργάστηκαν ώστε να φτάσουμε στη σημερινή κομβικής σημασίας ημέρα για την Άμφισσα, την εταιρεία Enaon EDA που ανέπτυξε το δίκτυο διανομής στην Άμφισσα, καθώς και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία υπήρξε πολύτιμος συνοδοιπόρος-χρηματοδότης για την υλοποίηση του έργου».

Με την ενεργοποίηση του πρώτου τμήματος του δικτύου στην Άμφισσα ξεκινούν και οι συνδέσεις των πρώτων καταναλωτών. Μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί περίπου 7 χιλιόμετρα δικτύου, ενώ εντός του έτους προγραμματίζεται η κατασκευή επιπλέον 10 χιλιομέτρων, με στόχο την κάλυψη σχεδόν του 50% του πληθυσμού της πόλης. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, ώστε να επεκταθεί περαιτέρω το δίκτυο και να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της περιοχής. Το έργο ανάπτυξης υποδομών διανομών φυσικού αερίου στην Άμφισσα και το Καρπενήσι, με κύριο του έργου την Enaon EDA, έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,97 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο ξεκίνησε με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και θα ολοκληρωθεί μέσω του Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027.

Και στις έξι πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία έχουν ήδη υλοποιηθεί συγχρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής δικτύου ύψους 22 εκατ. ευρώ, από ένα συνολικό πρόγραμμα άνω των 36 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και αξιόπιστο ενεργειακό δίκτυο που εξυπηρετεί τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με τη χρήση του φυσικού αερίου σήμερα και θέτει τις βάσεις για το ενεργειακό σύστημα του αύριο, με δυνατότητα αξιοποίησης και ανανεώσιμων αερίων όπως το βιομεθάνιο.

Στη Χαλκίδα και τη Θήβα το δίκτυο έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό του. Στη Λαμία, τη Λιβαδειά και το Καρπενήσι η υποδομή έχει αναπτυχθεί, ενώ έχει ενεργοποιηθεί ένα σημαντικό μέρος του δικτύου το οποίο και συνεχίζει να επεκτείνεται. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, περισσότεροι από 23.000 καταναλωτές στη Στερεά Ελλάδα θα είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο έως το 2030.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, υπάρχει για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.