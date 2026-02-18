Κεφαλογιάννη: «Η Ελλάδα και η Ισπανία αποτελούν στρατηγικούς εταίρους στον τουρισμό»

Κεντρικός άξονας της συνάντησης αποτέλεσε η εναρμόνιση των θέσεων των δύο χωρών ενόψει της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό.

Σε μια στρατηγική πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της τουριστικής ατζέντας της επόμενης δεκαετίας και σε κλίμα πλήρους σύμπλευσης απόψεων, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, συναντήθηκε στη Μαδρίτη με τον ομόλογό της, υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας Jordi Hereu.

Κεντρικός άξονας της συνάντησης αποτέλεσε η εναρμόνιση των θέσεων των δύο χωρών ενόψει της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, την οποία επεξεργάζεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας και η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί την προσεχή άνοιξη.

Στο επίκεντρο της ατζέντας βρέθηκαν ο συντονισμός για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στον τομέα της φιλοξενίας, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του κλάδου, η ανάδειξη του «Brand Europe», η ενίσχυση της μεσογειακής συνεργασίας, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουριστικού οικοσυστήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση του «Brand Europe», με στόχο τη μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» σε ένα πρότυπο αυθεντικών, ποιοτικών και βιώσιμων εμπειριών, με ισχυρή προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν, επίσης, στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού εντός του 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Κατά τη συνάντηση αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, διαπιστώνοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των προορισμών, την προστασία του δικαιώματος στην κατοικία και την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας στις διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Ελλάδα και η Ισπανία επιβεβαίωσαν την κοινή τους στάση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεκδικώντας ενισχυμένους πόρους για την πράσινη μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών.

Σε δήλωσή της, η κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε: «Η Ελλάδα και η Ισπανία αποτελούν στρατηγικούς εταίρους στον τουρισμό, με κοινό όραμα και συντονισμένες δράσεις για το μέλλον του κλάδου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το 2026 θα είναι έτος ουσιαστικών ρυθμίσεων και ποιοτικής αναβάθμισης, ιδίως ενόψει της νέας στρατηγικής της ΕΕ που εκπονείται από τον Επίτροπο κ. Τζιτζικώστα. Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας προσέγγιση ότι ο τουρισμός με μέτρο, ισορροπία και βιωσιμότητα αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το μέλλον του κλάδου στη Μεσόγειο».

