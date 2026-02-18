Άνοδος 2% για τον χρυσό με τις γεωπολιτικές εντάσεις στο επίκεντρο

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά spot κατέγραψε άνοδο 5,2% στα 77,24 δολάρια ανά ουγγιά.

Άνοδο άνω του 2% κατέγραψε την Τετάρτη ο χρυσός καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να εξετάζουν τις εύθραυστες γεωπολιτικές συνθήκες και παρά το γεγονός ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιανουαρίου της Fed έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι παρέμειναν διχασμένοι ως προς το εάν θα πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια ή να τα διατηρήσουν στα τρέχοντα επίπεδα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 2,4% στα 4.992,11 δολάρια ανά ουγγιά. Σημειώνεται ότι την Τρίτη ο χρυσός υποχώρησε πάνω από 2% στα 4.841,74 δολάρια, σε χαμηλό εβδομάδας.

Τα futures του χρυσού παράδοσης Απριλίου κέρδισαν 2,1% στα 5.009,5 δολάρια ανά ουγγιά.

«Επικρατεί μία νευρικότητα για την τρέχουσα γεωπολιτική ένταση μεταξύ Ιράν - ΗΠΑ. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε πολύ στενό εύρος συναλλαγών για το μεγαλύτερο μέρος του Φεβρουαρίου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Έντουαρτ Μέιρ.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας - ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη χωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν σημείωσαν επίσης ελάχιστη πρόοδο με αρκετές διαφορές να παραμένουν και την Τεχεράνη να αναμένεται να επιστρέψει με περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες εβδομάδες.

Επιπλέον, τα πρακτικά της Fed έδειξαν ότι η απόφαση για την διατήρηση των επιτοκίων ήταν σχεδόν ομόφωνη, με πολλούς αξιωματούχους ωστόσο να θέλουν να δουν τον πληθωρισμό να μειώνεται περαιτέρω πριν υποστηρίξουν πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων φέτος, ιδίως εάν η αγορά εργασίας συνεχίσει να σταθεροποιείται.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά spot κατέγραψε άνοδο 5,2% στα 77,24 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα πρόσθεσε 3,5% στα 2.078,28 δολάρια ανά ουγγιά. Το παλλάδιο ενισχύθηκε 1,2% στα 1.702,75 δολάρια.