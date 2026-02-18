Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από τεχνολογία παρά την «διχασμένη» Fed

Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed που υπέδειξαν ότι οι αξιωματούχοι είναι διχασμένοι σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Με θετικά πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street με ώθηση από την άνοδο σε τεχνολογικούς τίτλους, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed που υπέδειξαν ότι οι αξιωματούχοι είναι διχασμένοι σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν τα επιτόκια.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το έγγραφο, πολλοί αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θέλουν να δουν τον πληθωρισμό να μειώνεται περαιτέρω πριν υποστηρίξουν πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων φέτος, ιδίως εάν η αγορά εργασίας συνεχίσει να σταθεροποιείται.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones ισχυροποιήθηκε 0,26% στις 49.662 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε 0,56% στις 6.881 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφάλωσε κατά 0,78% στις 22.753 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia κατέγραψε άνοδο 1,55% έπειτα από την ανακοίνωση της Meta ότι θα χρησιμοποιήσει εκατομμύρια τσιπ της για την κατασκευή data centers.

Επιπλέον, η Amazon κέρδισε 1,81% μετά την ανακοίνωση των ρυθμιστικών αρχών ότι η Pershing Square του Μπιλ Άκμαν αύξησε το μερίδιό της κατά 65% κατά το τέταρτο τρίμηνο. Αυτό καθιστά την Amazon την τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή του fund.

Καταλύτη για την πορεία των δεικτών θα αποτελέσει την Παρασκευή η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Personal Consumption Expenditure - PCE), του «αγαπημένου» δείκτη της Fed για την μέτρηση του πληθωρισμού.



