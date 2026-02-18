Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: ΝΟΤΑΜ για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων την Πέμπτη

Ιράν: ΝΟΤΑΜ για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων την Πέμπτη
Η ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη κοντά στο Ιράν.

Το Ιράν εξέδωσε σήμερα αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων σε περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ 05:30 και 15:30 (ώρα Ελλάδος) την Πέμπτη, σύμφωνα με ενημέρωση από την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Το Ιράν διεξήγαγε ναυτικά γυμνάσια τη Δευτέρα στο Στενό του Ορμούζ και έχει προγραμματίσει κοινά ναυτικά γυμνάσια με τη Ρωσία για αύριο Πέμπτη στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

Η ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη κοντά στο Ιράν, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει εάν θα συνεχίσει τον διάλογο με την Τεχεράνη ή θα στραφεί σε άλλες επιλογές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: @associatedpress

