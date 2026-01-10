Γροιλανδία: Πώς είναι να ταξιδεύεις στο μεγαλύτερο νησί του κόσμου

Ένα ταξίδι στην παγωμένη άκρη του κόσμου.

Παγόβουνα που επιπλέουν αργά στη θάλασσα, μικρά πολύχρωμα χωριά μέσα στο χιόνι που μοιάζουν να έχουν μείνει ανέγγιχτοι από τον χρόνο και μια βαθιά σύνδεση των ανθρώπων με το περιβάλλον, συνθέτουν μια μοναδική εμπειρία ζωής για όσους αποφασίσουν να ταξιδέψουν μέχρι τη Γροιλανδία. Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου αποτελεί έναν άγνωστο και ανεξερεύνητο προορισμό για τους περισσότερους.

Η Γροιλανδία έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κόσμου τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ που την έφερε στο προσκήνιο με τις δηλώσεις του. Η νησιωτική χώρα γεωγραφικά βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική - ειδικότερα στην Αρκτική -, αλλά εδώ και περίπου 300 χρόνια ελέγχεται από τη Δανία που απέχει σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα. Αν και αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, είναι και το πιο αραιοκατοικημένο έδαφος, με τον πληθυσμό της να είναι περίπου 56.000, κυρίως αυτόχθονες Ινουίτ.

