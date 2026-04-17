ΕΕ: Κατά 26% μειώθηκαν οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο - Ο ρόλος των δασμών

Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν σημαντική πτώση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Φεβρουάριο, εν μέσω της επίδρασης των δασμών που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Reuters, οι εξαγωγές των 27 κρατών-μελών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 26,4% τον Φεβρουάριο, μετά από πτώση 27,8% τον Ιανουάριο. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε σε μείωση κατά 60% του εμπορικού πλεονάσματος της ΕΕ έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία επηρεάζονται και από τη σύγκριση με τις ιδιαίτερα αυξημένες εξαγωγές των αρχών του 2025, όταν πολλές επιχειρήσεις είχαν επισπεύσει αποστολές προϊόντων πριν από την εφαρμογή των δασμών. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025 οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ είχαν αυξηθεί κατά 16% και 22,4% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με οικονομολόγους, πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για τον πραγματικό αντίκτυπο των δασμών δίνει το τελευταίο τρίμηνο του 2025, όταν οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ ήταν μειωμένες κατά 15%. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές σιδήρου και χάλυβα υποχώρησαν σχεδόν κατά 40%, ενώ τα χημικά προϊόντα κατέγραψαν πτώση 60%-80%.

Ο οικονομολόγος της Commerzbank, Vincent Stamer, προειδοποίησε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις ενδέχεται να ενταθούν, σημειώνοντας ότι ιστορικά οι εμπορικές ροές χρειάζονται δύο έως τρία χρόνια για να προσαρμοστούν πλήρως σε νέους δασμούς. Εκτίμησε μάλιστα ότι οι αμερικανικοί δασμοί ενδέχεται να μειώσουν το ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 0,3% μόνο το 2026.

Παράλληλα, η ενίσχυση του ευρώ κατά 8,9% έναντι του δολαρίου σε σχέση με έναν χρόνο πριν επιβάρυνε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων στις ΗΠΑ.

Ορισμένοι κλάδοι πάντως εμφάνισαν ανθεκτικότητα. Οι εξαγωγές αλουμινίου αυξήθηκαν κατά 9% και του χαλκού κατά 15% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, παρά την επιβολή δασμών 50%. Επίσης, οι εξαγωγές πλοίων και σκαφών υπερτριπλασιάστηκαν, με ώθηση από μεγάλες παραγγελίες κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής.

Ευρωζώνη: Μειώθηκε στα 11,5 δισ. ευρώ το εμπορικό πλεόνασμα

Πλεόνασμα 11,5 δισ. ευρώ έδειξαν οι πρώτες εκτιμήσεις του εμπορικού ισοζυγίου της ζώνης του ευρώ για τον Φεβρουάριο του 2026, μέγεθος σημαντικά μειωμένο από τα 23,1 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2025, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.

Οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθαν σε 232,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 6,7% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2025 (249,1 δισεκ. ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 220,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 2,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025 (225,9 δισ. ευρώ), όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, η ζώνη του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα 10,6 δισ. ευρώ, έναντι 21,8 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκαν στα 447,5 δισ. ευρώ (μείωση κατά 7,2% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 436,9 δισ. ευρώ (μείωση κατά 5,1% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025).

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ισοζύγιο της ΕΕ εμφάνισε πλεόνασμα 9,1 δισ. ευρώ στις εμπορευματικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2026, έναντι +22,9 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθαν σε 204,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 9,3 % σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025 (225,8 δισ. ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 195,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025 (202,8 δισ. ευρώ).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ, έναντι 17,5 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Η μεγαλύτερη μείωση των εξαγωγών σημειώθηκε προς τις ΗΠΑ, με βουτιά 26,4%, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ ήταν χαμηλότερες κατά 3,2%. Παράλληλα, οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 16,1%, ενώ προς την Ιαπωνία κατά 18,8%.

Συνολικά, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ μειώθηκαν σε 394,4 δισ. ευρώ (μείωση 9,5% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025) και οι εισαγωγές μειώθηκαν σε 390,9 δισ. ευρώ (μείωση 6,6% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025).