Υπουργός Οικονομικών Σ. Αραβίας: «Πολύ εύθραυστη» παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Newsroom
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αισθάνονται άνετα να υποστηρίξουν τις αποστολές.

Ο υπουργός Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Αλ Τζαντάαν, χαιρέτισε την είδηση ότι το Ιράν θα ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που θα επιτρέψει τις αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προειδοποίησε όμως ταυτόχρονα ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει πολύ εύθραυστη.

Ο Αλ Τζαντάαν, ο οποίος προεδρεύει της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (IMFC), η οποία συμβουλεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δήλωσε ότι ορισμένες χώρες θα είναι σε θέση να αποκαταστήσουν γρήγορα την παραγωγή τους σε πετρέλαιο, άλλες όμως θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς που υπέστησαν.

Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι το πόσο μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά το αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αισθάνονται άνετα να υποστηρίξουν τις αποστολές, καθώς και άλλα υλικοτεχνικά ζητήματα, δήλωσε ο Σαουδάραβας αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια των εαρινών συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σαουδική Αραβία
Μέση Ανατολή
