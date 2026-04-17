Η ΕΕ παρουσιάζει το πρώτο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Αυτή η πρώτη έκδοση του σχεδίου δράσης δρομολογεί τις πρώτες 21 από κοινού σχεδιασμένες, συγκεκριμένες και καινοτόμες δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν φέτος.

Την πρώτη δέσμη βασικών πρωτοβουλιών για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, με τη μορφή ενός σχεδίου δράσης, παρουσίασε σήμερα σε εκπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Νότιας Μεσογείου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Σύμφωνο αναπτύχθηκε μέσα από μια εκτενή και συμπεριληπτική διαδικασία διαβούλευσης με κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τη νεολαία, τον ιδιωτικό τομέα, και ερευνητές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Αυτή η κοινή προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 100 πρωτοβουλίες που θα ωφελήσουν άμεσα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτή η πρώτη έκδοση του σχεδίου δράσης δρομολογεί τις πρώτες 21 από κοινού σχεδιασμένες, συγκεκριμένες και καινοτόμες δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν φέτος.

Σε ένα όλο και πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο, η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Το σχέδιο δράσης είναι ένα ευέλικτο και δυναμικό έγγραφο που θα επικαιροποιείται τακτικά και θα προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο, μέσα από συνεχείς διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εταίρους, διασφαλίζοντας έτσι τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητά του.

Η δεύτερη έκδοση του σχεδίου δράσης αναμένεται το φθινόπωρο του 2026. Μια διαδραστική ιστοσελίδα θα επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να εντοπίζουν συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες, να τα εξετάζουν ανά χώρα και ανά τομέα, και να παρακολουθούν την πρόοδό τους, με τρόπο που θα προάγει τη διαφάνεια και τη συμμετοχή, καταδεικνύοντας παράλληλα τον πρακτικό αντίκτυπο του Συμφώνου σε ολόκληρη την περιοχή.