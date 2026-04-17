Γκουτέρες: «Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ»

«Σήμερα, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου διαπράττονται κάτω από τα μάτια μας», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες σε ομιλία του στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (CIJ), με την ευκαιρία της 80ής επετείου από την ίδρυση του πλέον ανώτερου δικαστικού οργάνου του ΟΗΕ.

«Και αυτό ακριβώς γιατί το διεθνές σύστημα υποβάλλεται σε τέτοιες πιέσεις που ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι σημαντικότερος από ποτέ», πρόσθεσε.

Το Διεθνές Δικαστήριο μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα τελευταία χρόνια, κυρίως οταν προσέφυγε σε αυτό η Νότια Αφρική κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε τη σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πέρυσι, το Διεθνές Δικαστήριο εξέδωσε επίσης μια ιστορική απόφαση σε σχέση με το περιβάλλον, καλώντας τις ΗΠΑ να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή και ανοίγοντας τον δρόμο για αποζημιώσεις, εάν δεν συμμορφωθούν.

Παρά ταύτα, οι θεσμοί όπως το Διεθνές Δικαστήριο (CIJ) που επιβάλλουν το διεθνές δίκαιο «αμφισβητούνται και επικρίνονται ολοένα και περισσότερο», σύμφωνα με τον Γκουτέρες.

«Και οι επιθέσεις αυτές δεν γίνονται στο περιθώριο του διεθνούς συστήματος, γίνονται στην καρδιά του συστήματος, προέρχονται από κάθε πλευρά, και από κράτη στα οποία έχουν ανατεθεί εξαιρετικές ευθύνες στο θέμα της διατήρησης της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ επέκριναν τις αποφάσεις του CIJ και στοχοποίησαν το άλλο μεγάλο διεθνές δικαστήριο της Χάγης, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), το οποίο διώκει πρόσωπα για τα εγκλήματα που θεωρούνται τα πιο σοβαρά παγκοσμίως.

Η Ουάσινγκτον παρεμποδίζει συγκεκριμένα το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τότε που επέβαλε κυρώσεις σε βάρος ανώτερων αξιωματούχων της, ως αντίδραση στα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμιν Νετανιάχου.

Ο Γκουτέρες υπενθύμισε επίσης ότι οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές, παρότι το δικαστήριο αυτό δεν έχει την εξουσία να της επιβάλλει -- κάτι που οι επικριτές του θεωρούν σημάδι αδυναμίας.

Ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου Γιούτζι Ιβασάβα δήλωσε από την πλευρά του ότι είναι «ανησυχητικό να διαπιστώνει» πως μερικές χώρες θέτουν υπό αμφισβήτηση την «αξία της πολυμέρειας».

«Οι τάσεις αυτές ασκούν σημαντική πίεση στο σύστημα, στην υπηρεσία του οποίου εργαζόμαστε, και μας υπενθυμίζουν ότι η υπεροχή του διεθνούς δικαίου δεν θα πρέπει να θεωρείται κεκτημένη», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ