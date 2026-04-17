Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Εσθονίας στην Ελλάδα, από 19 έως 22 Απριλίου

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας Άλαρ Κάρις, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, από τις 19 έως τις 22 Απριλίου. Ο Πρόεδρος της Εσθονίας θα αφιχθεί στην Αθήνα την Κυριακή το απόγευμα και το πρόγραμμα των επίσημων επισκέψεων και συναντήσεών του θα ξεκινήσει την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Ειδικότερα, την Δευτέρα το πρωί στις 10:55 ο Άλαρ Κάρις θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου στις 11:00 θα λάβει χώρα η επίσημη τελετή υποδοχής στην Ηρώδου Αττικού και θα ακολουθήσει, στις 11:15, η κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αμέσως μετά θα διεξαχθούν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών και στις 12:45 είναι προγραμματισμένο γεύμα παρατιθέμενο από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, προς τιμήν του Προέδρου της Εσθονίας, στην Αίγλη Ζαππείου.

Ακολούθως, στις 14:45, ο Πρόεδρος Άλαρ Κάρις θα έχει συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, στην Κεντρική Δομή Συντονισμού των Κέντρων Καινοτομίας και στις 16:30 θα ξεναγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Στις 17:40, ο Εσθονός Πρόεδρος θα επισκεφθεί τα γραφεία του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια και στις 19:30 θα παρακαθίσει σε επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο, που θα παραθέσει προς τιμήν του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Την Τρίτη 21 Απριλίου, ο Άλαρ Κάρις θα μεταβεί στη Μονή Αγίου Ιωάννου στην Αγιά Λάρισας και την Τετάρτη 22 Απριλίου θα επισκεφθεί τους Δελφούς, όπου θα εκφωνήσει Ομιλία στο 11ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και θα αναχωρήσει από την Ελλάδα το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ