Ο «Δαίδαλος» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Στις διεθνείς λίστες TOP500 και Green500, τις δύο πλέον αναγνωρισμένες παγκόσμιες κατατάξεις υπερυπολογιστών, κατατάσσεται και επίσημα ο «Δαίδαλος» που υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στις διεθνείς λίστες TOP500 και Green500, τις δύο πλέον αναγνωρισμένες παγκόσμιες κατατάξεις υπερυπολογιστών, κατατάσσεται και επίσημα ο «Δαίδαλος» που υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι λίστες TOP500 και Green500 δημοσιεύτηκαν στο Αμβούργο της Γερμανίας, στο πλαίσιο του ISC 2026, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC JU). Ο «Δαίδαλος» κατέλαβε την 31η θέση της λίστας TOP500 και την 23η της λίστας Green500, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνή χάρτη της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και της ενεργειακά αποδοτικής υπερυπολογιστικής. Επισημαίνεται ότι ο υπερυπολογιστής που θα εγκατασταθεί στο Λαύριο εντάσσεται ανάμεσα στα ισχυρότερα συστήματα της EuroHPC, μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές, όπως οι JUPITER της Γερμανίας, LUMI της Φιλανδίας, Leonardo της Ιταλίας και Arrhenius της Σουηδίας.

Σημειώνεται ότι το σύστημα του «Δαίδαλου» βασίζεται στην αρχιτεκτονική της Hewlett Packard Enterprise (HPE) με επιταχυντές NVIDIA GH200 και τεχνολογία άμεσης υγρής ψύξης, ενώ η μετρούμενη επίδοσή του είναι τα 85,69 petaflops. Πρόκειται δηλαδή για το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα στην Ελλάδα έως σήμερα, αλλά και για την πρώτη ένταξη της χώρας σε ανάλογες λίστες.

Ο «Δαίδαλος» και το νέο Κέντρο Δεδομένων θα εγκατασταθούν στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο ιστορικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού, αναγνωρισμένο μνημείο της σύγχρονης βιομηχανικής κληρονομιάς. Η υποδομή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη βιωσιμότητα, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προηγμένα συστήματα ψύξης, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU και της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC JU. Ο «Δαίδαλος» αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, στη διάθεση της ελληνικής και ευρωπαϊκής ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα.

Οι λίστες TOP500 & GREEN500

Η λίστα TOP500 κατατάσσει τους 500 ισχυρότερους υπερυπολογιστές στον κόσμο, με βάση τη μετρούμενη υπολογιστική τους επίδοση στο διεθνώς αναγνωρισμένο LINPACK Benchmark. Αποτυπώνεται η μέγιστη σχετική ταχύτητα, βάσει της οποίας τα υπερυπολογιστικά συστήματα εκτελούν πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς.

Η λίστα Green500 κατατάσσει τα συστήματα της TOP500, με βάση την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, δηλαδή την υπολογιστική ισχύ που παράγουν σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνουν. Η παρουσία του «Δαίδαλου» και στις δύο λίστες αναδεικνύει τον συνδυασμό υψηλής υπολογιστικής ισχύος και βιώσιμης λειτουργίας.

Ο «Δαίδαλος» και η χρήση δεδομένων

Ο «Δαίδαλος» αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την υποστήριξη προηγμένων εφαρμογών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την επιστημονική έρευνα, την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και την καινοτομία. Η υπολογιστική του ισχύς θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε τομείς όπως, η προσωποποιημένη υγεία, η κλιματική έρευνα, η Δημόσια Διοίκηση, η κυβερνοασφάλεια, η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός κ.ά.

Παράλληλα, θα αποτελέσει τον υπολογιστικό πυρήνα του εθνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «PHAROS», το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου των AI Factories, με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να έχει τον συντονισμό του έργου και τη ΦΑΡΟΣ Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του Υπερταμείου και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, να λειτουργεί ως επιχειρηματικός βραχίονας του εγχειρήματος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών και δράσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη χώρα, υπό τον συντονιστικό ρόλο της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας σε κρίσιμες τεχνολογίες και της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.