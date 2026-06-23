Η φινλανδική ICEYE σχεδιάζει μονάδα παραγωγής έως 150 δορυφόρων made in Greece στην Αττική, με στόχο την εξυπηρέτηση της παγκόσμιας αγοράς.

Τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής δορυφόρων στην Ελλάδα, με εξαγωγικό προσανατολισμό προς τη διεθνή αγορά, σχεδιάζει η φινλανδική ICEYE, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συν-ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Rafal Modrzewski, μιλώντας χθες στο Insider, στο περιθώριο εκδήλωσης της ελληνικής θυγατρικής που πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

«Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα μεγάλο εργοστάσιο που στην πλήρη ανάπτυξή του θα παράγει 100-150 δορυφόρους ετησίως στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας ότι το αρχικό ύψος της επένδυσης θα ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Παρότι το σχέδιο είναι σε πρώιμο στάδιο, η εταιρεία ήδη αναζητά τον χώρο που θα φιλοξενήσει το εργοστάσιο παραγωγής δορυφόρων, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εντός Αττικής. Φιλοδοξία της είναι δε, το έργο να προχωρήσει την τρέχουσα χρονιά, ώστε η νέα μονάδα να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας από το τέλος 2027 και μετά.

Όσο για την παραγωγή θα προορίζεται για την παγκόσμια αγορά. Ήδη άλλωστε, όπως εξήγησε ο επικεφαλής της, «τα υποσυστήματα που κατασκευάζονται στην Αθήνα ενσωματώνονται σε δορυφόρους που εκτοξεύονται για τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ιαπωνία και άλλες χώρες». «Σκεφτείτε ότι πριν από 18 μήνες δεν είχαμε κανέναν εργαζόμενο εδώ και καμία παραγωγική δυνατότητα. Σήμερα, 18 μήνες μετά, έχουμε 30 εργαζόμενους, πέντε ορόφους εγκαταστάσεων και κατασκευάζουμε υποσυστήματα για εξαγωγή».

Να θυμίσουμε ότι η ICEYE είναι παγκόσμιος ηγέτης στις δορυφορικές λειτουργίες ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) και διαθέτει τον μεγαλύτερο δοφυρφορικό αστερισμό ραντάρ συνθετικού φράγματος παγκοσμίως, παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στους πελάτες της. Η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στην Ελλάδα το 2025 με νέα γραφεία και μονάδα συναρμολόγησης δορυφόρων και μέχρι σήμερα έχει εκτοξεύσει ήδη 2 δορυφόρους παρατήρησης γης (SAR) στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος μικροδορυφόρων. Διαθέτει ήδη γραφεία σε εννέα πόλεις, μεταξύ αυτών Τόκιο, Άμπου Ντάμπι, Βαρσοβία, Ελσίνκι, Βαλένθια, Αθήνα, Μόναχο και Λος Άντζελες, ενώ διατηρεί παγκοσμίως μόνο ένα ακόμα τέτοιο εργοστάσιο παραγωγής. Πρόσφατα δε εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, γεγονός που ανέβασε την αποτίμησή της πάνω από τα 10 δισ. ευρώ και την κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων ευρωπαϊκών εταιρειών του διαστημικού κλάδου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Modrzewski μάλιστα, η ICEYE βλέπει την Ελλάδα ως ένα πολλά υποσχόμενο οικοσύστημα στο διεθνές στερέωμα, το οποίο διαθέτει τις προϋποθέσεις να πρωτοπορήσει στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το πως έχει εξελιχθεί αυτή η επένδυση, εξέλιξη πολύ ταχύτερη και πολύ μεγαλύτερη από όσο αναμέναμε αρχικά» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος υπέδειξε ως ειδοποιό διαφορά της χώρας μας που συνέβαλε στην απόφαση για περαιτέρω επέκταση το ανθρώπινο δυναμικό της.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ εύκολο να βρούμε ταλαντούχους ανθρώπους στην Ελλάδα. Είναι εύκολο να τους προσλάβουμε, να τους εκπαιδεύσουμε, είναι ενθουσιώδεις, πολύ εργατικοί και έχουν τη σωστή κουλτούρα. Νομίζω ότι κατανοούν ότι αυτό που κάνουμε εδώ είναι κάτι παραπάνω από μια εταιρεία, είναι μια παρακαταθήκη για την χώρα. Για αυτό τον λόγο η Ελλάδα είναι κατάλληλο οικοσύστημα για να επεκταθούμε» σημείωσε. Εξήγησε δε ότι η δεξαμενή στελεχών για το νέο εγχείρημα ποικίλλει: υπάρχουν οι Έλληνες που ζουν εδώ, οι Έλληνες του εξωτερικού που δηλώνουν πρόθυμοι να επιστρέψουν και οι ξένοι που είναι δεκτικοί στο να έρθουν και να απασχοληθούν στη χώρα.

Παράλληλα βέβαια, όπως επεσήμανε, η χώρα μας δεν υπερτερεί αποκλειστικά λόγω ταλέντου. «Η Ελλάδα, ιστορικά, επενδύει στην ασφάλεια και την άμυνα. Παρότι είναι μικρή χώρα, επενδύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποτελέσει και αγορά για την ICEYE και μάλιστα μια βιώσιμη αγορά. Και τότε εμείς θα ανταποδώσουμε με περισσότερες επενδύσεις» ανέφερε ο επικεφαλής της ICEYE επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και την καλή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων.

Στο ίδιο πλαίσιο εξήγησε ότι οι ανάγκες της χώρας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, δεδομένης και της γεωγραφικής της θέση αφού αποτελεί εξωτερικό σύνορο της ΕΕ, είναι πολλαπλές και οι δορυφόροι είναι ο καλύτερος τρόπος να καλυφθούν. «Μέχρι σήμερα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έπρεπε να προμηθεύονται δορυφορικές δυνατότητες από το εξωτερικό ή να χρησιμοποιούν εμπορικές υπηρεσίες που δεν τους ανήκαν. Τώρα θα μιλάμε για δορυφόρους "Made in Greece”.