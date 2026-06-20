Goldman Sachs: Υποβαθμίζει τις προβλέψεις για τις παγκόσμιες πωλήσεις smartphones

Η αμερικανική τράπεζα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τον όγκο των παγκόσμιων πωλήσεων κατά 4% για το 2026 στις 1,14 δισ. συσκευές και κατά 3% για το 2027 στις 1,17 δισ. συσκευές.

Σε πτωτική αναθεώρηση των προβλέψεών της για τις παγκόσμιες αποστολές smartphone προχώρησε η Goldman Sachs επικαλούμενη ότι το κόστος από τα τσιπ μνήμης θα συνεχίζει να αποτελεί «βαρίδι» για τη ζήτηση, παρά το γεγονός πως οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα σε πιο προηγμένες συσκευές.

Η αμερικανική τράπεζα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τον όγκο των παγκόσμιων πωλήσεων κατά 4% για το 2026 στις 1,14 δισ. συσκευές και κατά 3% για το 2027 στις 1,17 δισ. συσκευές. Η νέα πρόβλεψη συνεπάγεται πτώση 10% φέτος και ανάκαμψη μόλις 3% το 2027.

Παράλληλα, δημοσιοποίησε για πρώτη φορά πρόβλεψη για το 2028, προβλέποντας παραγγελίες 1,18 δισ. smartphones, αυξημένες κατά 1% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η πιο αδύναμη προοπτική συνδέεται κυρίως με τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών στις μνήμες, καθώς η εκρηκτική ζήτηση από τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης περιορίζει τη διαθέσιμη παραγωγή. Οι μεγάλοι κατασκευαστές ημιαγωγών κατευθύνουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής τους δυναμικότητας στην εξυπηρέτηση εφαρμογών AI, μειώνοντας τη διαθεσιμότητα για την αγορά smartphones.

Παρά τη μείωση των προβλέψεων για τον όγκο των πωλήσεων, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η συνολική αξία της αγοράς θα συνεχίσει να αυξάνεται στα 596 δισ. δολάρια το 2026 με άνοδο 3%, ενώ προβλέπεται περαιτέρω αύξηση 2% τόσο το 2027 όσο και το 2028, στα 606 δισ. και 621 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Η αύξηση τιμών των ημιαγωγών μνήμης και η στροφή των καταναλωτών προς συσκευές ακριβότερης κατηγορίας, με τιμή άνω των 600 δολαρίων, αναμένεται να στηρίξουν τα έσοδα της αγοράς, ακόμη και αν οι συνολικές πωλήσεις σε τεμάχια υποχωρούν.

Επιπλέον, η Goldman Sachs αναμένει ότι η Apple θα διατηρήσει το προβάδισμα με εκτιμώμενες πωλήσεις 246 εκατ. συσκευών το 2026, ενώ στη δεύτερη θέση αναμένεται να παραμείνει η Samsung με 235 εκατ. συσκευές.

Η τράπεζα κρατά θετική στάση για την αγορά των αναδιπλούμενων smartphones. Παρά τη μείωση των προβλέψεων για τις πωλήσεις foldable συσκευών κατά 10% για το 2026 και κατά 7% για το 2027, αναμένει ότι η διείσδυσή τους θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι θα αντιπροσωπεύουν το 3,6% της αγοράς το 2026, το 5,9% το 2027 και το 6,8% το 2028, που αντιστοιχούν σε 41 εκατ., 69 εκατ. και 80 εκατ. συσκευές αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Goldman Sachs, η κατηγορία των premium smartphones με τιμή άνω των 600 δολαρίων θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 5% έως το 2028, φτάνοντας τα 402 εκατ. συσκευές και αντιπροσωπεύοντας το 34% της συνολικής αγοράς, από 29% το 2025.

Αντίθετα, το μεσαίο εύρος, αξίας από 200 έως 600 δολάρια, αναμένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 2% ετησίως, καθώς οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους λόγω της έλλειψης σημαντικών τεχνολογικών καινοτομιών.

Στην κατηγορία των οικονομικών smartphones κάτω των 200 δολαρίων προβλέπεται ήπια ανάπτυξη, υποστηριζόμενη από τη μετάβαση από τα δίκτυα 4G στα 5G στις αναπτυσσόμενες αγορές. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατηγορία θεωρείται η πλέον ευάλωτη στην αύξηση του κόστους των ημιαγωγών μνήμης, καθώς απευθύνεται σε καταναλωτές με μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές.