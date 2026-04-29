Μουντιάλ 2026: Αύξηση στις διαδικτυακές απάτες με πλαστά εισιτήρια και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες φαίνεται να εκμεταλλεύονται το αυξημένο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες φαίνεται να εκμεταλλεύονται το αυξημένο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Όπως δείχνουν έρευνες της Kaspersky, εντοπίζονται διαφορετικοί τρόποι ψηφιακών απατών που μιμούνται επίσημα μέσα του πρωταθλήματος ή εκμεταλλεύονται τη διοργάνωση για επικίνδυνους σκοπούς, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τα δεδομένα και τα οικονομικά στοιχεία των χρηστών.

Μία από τις κακόβουλες ιστοσελίδες που εντοπίστηκαν προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για αγώνες του Μουντιάλ, δεχόμενη πληρωμές σε σχεδόν οποιοδήποτε νόμισμα. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της ψεύτικης εγγραφής και της διαδικασίας πληρωμής, οι χρήστες κινδυνεύουν όχι μόνο να χάσουν χρήματα από τις τραπεζικές τους κάρτες, αλλά και να εκθέσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε κυβερνοεγκληματίες.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα επίσημα χρώματα της φετινής διοργάνωσης, προκειμένου να φαίνεται αξιόπιστη και να παραπλανήσει τους χρήστες. Παράλληλα, οι δράστες προσφέρουν τρόπους επικοινωνίας είτε μέσω της ίδιας της πλατφόρμας είτε μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Παράδειγμα ιστοσελίδας phishing που προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς «εισιτηρίων» για το Μουντιάλ

Μια άλλη ψεύτικη ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα αγοράς “επίσημων προϊόντων” της διοργάνωσης, προβάλλοντας εικόνες με λούτρινα της μασκότ και μπλουζάκια σε μεγάλη ποικιλία. Για να ενισχύσει την ελκυστικότητα της προσφοράς, εμφανίζει σημαντικές εκπτώσεις. Παράλληλα, προκειμένου να φαίνεται πιο αξιόπιστη, οι δράστες έχουν προσθέσει σήμα “Trusted store” στο κάτω μέρος της σελίδας, καθώς και φόρμα εγγραφής που ζητά προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

Παράδειγμα ψεύτικης ιστοσελίδας που προτρέπει τους χρήστες να αγοράσουν αναμνηστικά του Μουντιάλ

Μία ακόμη μέθοδος επίθεσης αφορά εκστρατείες κακόβουλων email, μέσω των οποίων οι επιτιθέμενοι επιχειρούν να παραπλανήσουν τους χρήστες ώστε να στείλουν χρήματα ή να κλικάρουν σε συνδέσμους phishing. Για να αυξήσουν τις πιθανότητες αλληλεπίδρασης, τα μηνύματα διαθέτουν ελκυστικούς τίτλους και πειστικό ύφος. Σε ένα από τα παραδείγματα που εντοπίστηκαν, φίλαθλοι έλαβαν email που φαινόταν να προέρχεται από επίσημους εκπροσώπους της διοργάνωσης, σχετικά με υποτιθέμενη απόφαση επιτροπής επίλυσης διαφορών της FIFA. Ο σύνδεσμος στο μήνυμα οδηγούσε σε σελίδα phishing.

Παράδειγμα μπλοκαρισμένου email ηλεκτρονικού ψαρέματος

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες στοχοποιούνται μέσω κακόβουλων email που ισχυρίζονται ότι έχουν “κερδίσει” επιχορήγηση ύψους 500.000 δολαρίων, η οποία υποτίθεται ότι καλύπτει εισιτήρια, αεροπορικά και διαμονή. Τα μηνύματα συνοδεύονται από οδηγίες που τους καλούν να επικοινωνήσουν με τον αποστολέα, προκειμένου να διεκδικήσουν τα “χρήματα του βραβείου”.

Παράδειγμα μπλοκαρισμένου scam email από απατεώνες

Η Kaspersky εντόπισε επίσης spam email και ανεπιθύμητες διαφημίσεις που σχετίζονται με την πώληση προϊόντων και αναμνηστικών με θέμα τη διοργάνωση. Κάποια από αυτά αποδείχθηκε ότι διέθεταν κακόβουλο περιεχόμενο.

«Δυστυχώς, οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες από τους απατεώνες. Φαινομενικά αθώα μηνύματα ή ακόμη και email με ελκυστικό περιεχόμενο συχνά κρύβουν επικίνδυνους συνδέσμους και κακόβουλα συνημμένα αρχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απρόσεκτη αλληλεπίδραση με τέτοια μηνύματα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές μολύνσεις συσκευών. Συνιστούμε στους χρήστες να αγνοούν οποιαδήποτε ύποπτα email και ιστοσελίδες, ώστε να προστατεύουν τα οικονομικά τους στοιχεία και να διατηρούν ασφαλείς τις συσκευές και τα προσωπικά τους δεδομένα», αναφέρει η Anna Lazaricheva, Senior Spam Analyst στην Kaspersky.

Για να αποφύγουν να πέσουν θύματα απάτης ή phishing, η Kaspersky συμβουλεύει τους χρήστες: