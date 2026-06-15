Σε υψηλό 2 εβδομάδων το bitcoin

Το Bitcoin σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 2 εβδομάδων αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Το Bitcoin σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 2 εβδομάδων αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Το κρυπτονόμισμα καταγράφει άνοδο 3,3%, στα 65.888 δολοάρια. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο token, ενισχύεται κατά 3,08% στα 1.721 δολάρια, ενώ μικρότερα tokens όπως το Solana και το XRP σημειώνουν μεγαλύτερα κέρδη.

Το ράλι έρχεται μετά την πρόσφατη αναταραχή στην αγορά που στέρησε από τα Bitcoin τα 60.000 δολάρια, οδηγώντας το στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024. Όταν η Strategy του Michael Saylor, η εταιρεία επενδύσεων σε Bitcoin και ο μεγαλύτερος εταιρικός αγοραστής του token, αποκάλυψε αυτόν τον μήνα ότι πούλησε ένα μικρό κλάσμα των συμμετοχών της, βοήθησε να πυροδοτηθεί ένα selloff που επιδεινώθηκε από σημαντικές εκροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.

«Το βασικό επίπεδο που πρέπει να παρακολουθούμε για το Bitcoin είναι τα 67.000 δολάρια, το οποίο συνδέεται με μια σειρά παραγόντων, όπως οι όγκοι και οι κινητοί μέσοι όροι», εκτιμά ο Pratik Kala, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο hedge fund ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Apollo Crypto.

Η όρεξη για ρίσκο επέστρεψε στις αγορές αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν «έχει πλέον ολοκληρωθεί» και ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον αποκλεισμό του στενού, μιας κρίσιμης εμπορικής οδού.