Χρυσός: Έντονη ανοδική αντίδραση στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Με κέρδη αντέδρασε ο χρυσός στην ανακοίνωση των ΗΠΑ και του Ιράν για μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μετριάζοντας τους φόβους για τον παγκόσμιο πληθωρισμό και ενδεχομένως μετριάζοντας τις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων.

Με κέρδη αντέδρασε ο χρυσός στην ανακοίνωση των ΗΠΑ και του Ιράν για μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μετριάζοντας τους φόβους για τον παγκόσμιο πληθωρισμό και ενδεχομένως μετριάζοντας τις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων.

Η τιμή του χρυσού αυξήθηκε έως και 2,7% ξεπερνώντας τα 4.330 δολάρια ανά ουγγιά, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στα social media ότι «η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί». Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε τη συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Το πολύτιμο μέταλλο είχε υποχωρήσει κατά 2,5% την περασμένη εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να τερματίσουν τις επιθέσεις και να ξεκινήσουν μια περίοδο διαπραγμάτευσης 60 ημερών για την αποδόμηση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβει επίσης ανακούφιση από τις κυρώσεις που στοχεύουν στις πωλήσεις πετρελαίου στο εξωτερικό.

Η τιμή του Brent υποχώρησε περισσότερο από 4% εν μέσω προσδοκιών ότι οι ροές μέσω του Ορμούζ θα αποκατασταθούν, καθώς τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον αποκλεισμό της κρίσιμης πλωτής οδού. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το πέρασμα θα ανοίξει όταν υπογραφεί η συμφωνία.

«Αυτό καθιστά το μακροοικονομικό περιβάλλον λιγότερο δυσμενές για τον χρυσό», εξήγησε στο Bloomberg ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην OCBC Bank. «Ωστόσο, η συμφωνία θα πρέπει να οριστικοποιηθεί και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να συνεχίσουμε να βλέπουμε έντονη μεταβλητότητα στις συναλλαγές στο μεσοδιάστημα».

«Για να ανακτήσει ο χρυσός ισχυρότερη ανοδική δυναμική, πιθανότατα θα χρειαστεί μια πιο διατηρήσιμη βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, η οποία θα περιλαμβάνει χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων, χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και σαφέστερες ενδείξεις ότι η αναπροσαρμογή των προσδοκιών για πιο επιθετική (hawkish) στάση της Fed έχει ολοκληρωθεί», πρόσθεσε ο Γουόνγκ.

Ο χρυσός κινείται σε μεγάλο βαθμό αντίστροφα από το πετρέλαιο από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι ανησυχίες ότι η άνοδος των ενεργειακών τιμών θα τροφοδοτούσε τον πληθωρισμό και θα ανάγκαζε τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έχουν περιορίσει την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων που δεν προσφέρουν απόδοση τόκου. Από την έναρξη της σύγκρουσης, ο χρυσός έχει υποχωρήσει περίπου κατά 18%.