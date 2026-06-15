Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: «Έγκλημα κατά του χριστιανισμού το πλήγμα στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: «Έγκλημα κατά του χριστιανισμού το πλήγμα στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο ίδιος κάλεσε επίσης τις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία και να αυξήσουν τη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα το ρωσικό πλήγμα στο μοναστήρι της Λαύρας στο Κίεβο-Περτσέσκ σοβαρό έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού.

«Ρωσικό πλήγμα στο (συγκρότημα της) Λαύρας στο Κίεβο-Περτσέσκ προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου – μια εκκλησία της οποίας η ιστορία χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού έως σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

Ο ίδιος κάλεσε επίσης τις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία και να αυξήσουν τη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Η Γαλλία, από την πλευρά της, καταδίκασε σήμερα τα νεότερα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να συγκρίνει την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας με τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων ή της βασιλικής του Σεν Ντενί.

«Πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της ⁠UNESCO, το οποίο, για εμάς στη Γαλλία, είναι αντίστοιχο με το να έχει βομβαρδιστεί η Παναγία των Παρισίων ή η (βασιλική του) Σεν Ντενί, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπαρό, προσερχόμενος σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους κατά της Ουκρανίας, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και πυρκαγιά στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε 70 πυραύλους και 611 drones, στοχεύοντας κυρίως την πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 50 πυραύλους και 582 drones.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Ανοίγει η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν πάνω από 7 εκατ. φορολογούμενοι

Τροχάδην για τις 72 δόσεις - Υβριδικά... μερεμέτια - Συμφωνίες και νέα υψηλά για τη ΔΕΗ

Γαλάζιες περιοδείες με.. τσίπουρα - Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για περισσότερα δωρεάν - Τα μπλόκα του Τσίπρα

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider